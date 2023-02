Eine tolle Truppe – Turnier bei Michael Schnaase und Co. in besten Händen

„Switzerland. Where is Switzerland?“ Kurze Unruhe. Kann ja mal passieren, wenn über 70 junge Sportler aus acht Nationen gleichzeitig im Eingangsbereich vor der Halle rumwuseln. Ach, da sind sie ja, die Eidgenossen. Die Dänen, Franzosen, Belgier, Schweden (einer mit Plüsch-Wikingerhut), Holländer (alle bunt kostümiert – Holländer halt), und, besonders laut gefeiert, die Deutschen – angeführt von Grundschulkindern aus der Steverstadt, die stolz die jeweilige Landesfahne schwenken.

Alles klappt jetzt wie am Schnürchen. Dabei ist das hier eine große Sache, selbst für die Lüdinghauser, die seit der Eröffnung der Drei-Burgen-Arena Mitte 2021 mehrfach nachgewiesen haben, dass sie Großveranstaltungen können. Aber ein internationales Turnier wie das „8 Nations“, „das gab‘s bei uns noch nie“, weiß Moderatorin Karin Schnaase, als Spielerin selbst einst auf europäischer Bühne hochdekoriert.

Viel Lob, viel Arbeit

Die Reden (in tadellosem Englisch) von Turnierchef Michael Schnaase und den Honoratioren, darunter Landrat Christian Schulze Pellengahr sowie Bürgermeister Ansgar Mertens: angenehm knapp. Hans-Bernd Ahlke freut sich über die kurze Anreise – der Mann vom Jugendausschuss des nationalen Verbandes (DBV) kommt aus Burgsteinfurt – und weiß die Veranstaltung in besten Händen: „Das ist schon eine tolle Truppe, die Michael da beisammen hat.“ 30, 40 Leute bilden den harten Kern. „Viele Wochen“ habe die Vorbereitung gekostet, so Schnaase. Hotelunterbringung, Bewirtung, Fahrdienste, dies, das. Ein Moment der Entspannung? „Am Sonntagabend vielleicht, falls alles glatt geht.“

Bis dahin wird den örtlichen Fans – bei freiem Eintritt – weiter großer Sport an der Konrad-Adenauer-Straße geboten. Die Gruppenphase endete am späten Donnerstagabend. Heute (24. Februar), 9 Uhr, stehen die Platzierungsspiele auf vier Courts an. Anschließend (14.30 Uhr) geht es nahtlos weiter mit den Individualwettbewerben. Auch am Wochenende fällt um 9 Uhr der Startschuss, die Finals steigen am Sonntag, 10.30 Uhr.