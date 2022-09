Enden gut, alles gut – Harald Wiegandt auf großer Tour

Speck. Spiegelei. Gebackene Bohnen. Würstchen. Gegrillte Tomaten. Das „Full English Breakfast“ also. Da kriegt der Kenner gleich Hunger. Auch Harald Wiegandt, der ein Foto von dieser Delikatesse zeigt, die bis heute in den Frühstückspensionen auf der Insel gereicht wird, ist grundsätzlich kein Kostverächter (wobei man das dem drahtigen Endsechziger nicht ansieht). Trotzdem sei er, der Seppenrader, nach ein paar Tagen auf leicht verdaulicheres, kontinentales Essen umgestiegen: „Dieses traditionelle Gericht, so schmackhaft es sein mag, lag mir wie ein Stein im Magen.“ Nicht die allerbesten Voraussetzungen, um den Großteil des Tages im Sattel zu sitzen und wahre Höchstleistungen zu verbringen. Wiegandt hat kürzlich am legendären „End to End“-Radrennen teilgenommen – von Land’s End, dem südwestlichsten Punkt Großbritanniens, bis nach John o‘ Groats, dem nordöstlichsten. 14 Tage, 1648 Kilometer, 19 232 Höhenmeter. Stark.

189 Alpen- und Pyrenäenpässe

Der Mann aus dem Rosendorf hat schon an vielen bedeutenden Wettbewerben teilgenommen, oft im Team mit den Radsportfreunden Seppenrade. Der Vätternrundan in Schweden zum Beispiel, An- und Abreise per Velo – ein Weg 800 Kilometer – inbegriffen. 189 Alpen- und Pyrenäenpässe sind in seinem Palmarès vermerkt, mythische Anstiege, wie man sie von den TV-Übertragungen der Tour, des Giro, der Vuelta kennt. Aber dieses eine Event, das es seit über 100 Jahren gibt, das fehlte noch in Wiegandts persönlicher Sammlung – und „stand bei mir ganz oben auf der Liste.“

...sowie am Ziel in John o‘ Groats. Zwischen diesen Bildern liegen 14 ereignisreiche Tage und, Luftlinie, 874 englische Meilen. Foto: Wiegandt

Nicht nur wegen der sportlichen Herausforderung (bis zu 150 Kilometer lange Tagesabschnitte, 20 Prozent steile Rampen, Schotterpisten, gegen die die Pavés zwischen Paris und Roubaix der reinste Kindergeburtstag sind), sondern auch, weil dieses Eiland kulturell wie landschaftlich so viel zu bieten habe. Glastonbury, Cornwall, der Lake District, der Glencoe-Nationalpark in der Mitte Schottlands: Ein Land so schön und so vielfältig, dass es einem den Atem raubt. Harald und Danela Wiegandt haben diese Eindrücke per Kamera festgehalten und ein tolles Reisebuch angefertigt.

Ex-Fußballer

Und weil Wiegandt vor seinem Leben als Radsportler bei den Alten Herren des SV Fortuna Seppenrade den Kasten sauber gehalten hat, darf natürlich ein Bild vorm Stadion des Celtic Glasgow FC nicht fehlen, gleich neben der in Bronze gegossenen Trainerlegende Jock Stein. „Celtic und die Rangers gehören dort zum nationalen Kulturrbe. Man kann sich das als Deutscher kaum vorstellen, wie sehr der Fußball und die Rivalität, die zwischen den beiden großen Klubs herrscht, die Menschen in der Stadt bewegt.“

Seine Frau sei für die Logistik verantwortlich gewesen, das Buchen der Übernachtungen zum Beispiel. „Danela ist tagsüber mit dem Auto unterwegs gewesen, ich mit dem Rad. Abends haben wir uns dann an der jeweiligen Bed&Breakfast-Unterkunft getroffen.“

Ob es ihm da nicht an Gesellschaft gefehlt habe? „Gar nicht. Ich habe unterwegs so viele freundliche Menschen getroffen, die einen gleich ansprechen, weil sie wissen, dass man an diesem besonderen Rennen teilnimmt.“ Und selbst die gelegentliche Einsamkeit habe er genossen: „Je näher man John o`Groats kommt, desto seltener begegnen einem Lebewesen – von ein paar Schafen mal abgesehen. In den Highlands hast du das Gefühl, diese endlosen Weiten, dieses grandiose Panorama gehöre nur dir allein. Da wirst du ganz schnell demütig.“

Stecker gezogen

Nur auf der vorletzten Etappe, da sei das Ziel von einer Sekunde auf die Sekunde in weite Ferne gerückt: „Nach 15 Kilometern ging plötzlich gar nichts mehr. Als hätte jemand den Stecker gezogen.“ Der berühmte Hungerast vielleicht? „Ich denke eher, das kam daher, dass ich es nicht gewohnt bin, zwei Wochen am Stück diese Distanzen zu fahren.“ Tags darauf, die Nordsee und den Atlantik bereits in der Nase, trat Wiegandt dann wieder in die Pedale, als wäre nichts gewesen. Ende(n) gut, alles gut.