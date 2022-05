Entscheidungen im Dressur-Viereck

Beim Turnier des RV Lüdinghausen ging am Freitagabend die erste Etappe mit den Dressurprüfungen zu Ende. Daniela Kahle vom RV Isenhagener Land entschied die M*-Prüfung mit ihrem Wallach Felino Fiton für sich – die Wertnote: 7,8. Lokalmatador Marc Andre Suttrup und Fruchtzwerg platzierten sich mit einer 7,2 als Sechste. Auch bei der Dressurreiterprüfung hatte die Isenhagerin die Nase vorn gehabt.

Einen Doppelerfolg konnte der RV St. Hubertus Ascheberg in einer Dressurprüfung der Klasse A* feiern. Johanna Brentrup und Delano siegten mit der Note 8,2, Antonia Brentrup und Cascalino (8,0) wurden Zweite – direkt gefolgt von der Seppenraderin Chiara Kittel und Feuertanz (7,8). In einer weiteren Dressurprüfung auf A*-Niveau holte sich Kittels Vereinskollegin Kaya Tegelkamp mit ihrer Stute Found for me und der Note 8,0 die goldene Schleife.

Eine weitere Siegerschleife brachte Caroline Farwick vom RV Seppenrade ins Rosendorf zurück. Mit ihrer Stute Dave‘s Dakota führte sie nach der Dressurpferdeprüfung der Klasse L die Platzierungsliste an (7,6). Einen Dressurwettbewerb gewann Lilly Jurczik vom RV Senden. Sie verdiente sich mit ihrer Stute Ladina die Wertnote 7,8.

„Hervorragend . . .“, antwortete Jutta Reinermann, Vorsitzende des RV Lüdinghausen, auf die Frage, wie die ersten beiden Turniertage gelaufen seien. Um die Anlage mit den Sandplätzen für die Dressurprüfungen zu vergrößern, hatte der Verein den kleinen Teich, der früher für Prüfungen mit natürlichen Hindernissen mitgenutzt wurde, eingeebnet und den Grünstreifen am Rande der Anlage entfernt. „Ich glaube, wir haben da echt was Tolles geschaffen . . .“, so Reinermann.