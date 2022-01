Episches Duell – Halbfinale zwischen Lüdinghausen und Refrath

Am Sonntag (30. Januar), 14 Uhr, treffen in der Drei-Burgen-Arena Union Lüdinghausen und der TV Refrath aufeinander. Dieses Aufeinandertreffen gab es schon mehrfach in der Vergangenheit. Eine Begegnung sticht dabei heraus.

Bittet man Josche Zurwonne, den Dienstältesten beim Badminton-Bundesligisten SC Union Lüdinghausen, darum, aus einer Unzahl an Matches in der Beletage drei herauszupicken, die ihm für immer im Gedächtnis bleiben, dann sind da, na klar, die beiden Duelle mit Mülheim im Meisterjahr 2014. Aber eben auch: das DM-Halbfinale zwei Jahre später zwischen Nullacht und dem TV Refrath.

Heiß sei es damals gewesen („gefühlt 35 Grad“). Und „sehr intensiv“. Stimmt. Schließlich wich keiner der beiden Kontrahenten auch nur einen Millimeter zurück. Knapp viereinhalb Stunden waren bereits rum im Anton, als dieses epische Drama beim Stand von 3:3 auf seinen Höhepunkt zusteuerte: den „Golden Set“. Eine einmalige Angelegenheit (seit 2016/17 gibt es je Match sieben Paarungen) und laut Zurwonne ein „ziemlich cooler Modus“.

„Golden Set“

Vor der Partie war ausgeknobelt worden, wer im Falle eines Gleichstands noch mal antritt. Es traf: den heute 32-Jährigen und Nick Fransman. Der Niederländer war eigentlich gar nicht für einen Einsatz im Doppel vorgesehen, sprang aber ein, da Zurwonnes etatmäßiger Partner Matthew Nottingham außen vor blieb. Der Brite hatte kurz zuvor in seiner Heimat ein Wald- und Wiesen-Match bestritten, was er laut DBV-Regelwerk wohl nicht hätte tun dürfen.

Also musste Fransman ran, heute ein passabler Doppelspieler, damals aber in dieser Disziplin reichlich unerfahren. Und: „Nick hatte bereits zwei Drei-Satz-Matches in den Beinen“, so Ur-Unionist Zurwonne. Das erste hatten Fransman und er hauchdünn gegen Sam Magee und Fabian Holzer verloren (21:10, 21:23, 19:21) verloren. Nun also der zweite, der alles entscheidende Versuch, in dem die Lüdinghauser mit 21:18 triumphierten. Über 600 Fans tobten, die Mitspieler stürzten sich auf die beiden Matchwinner. Union hatte zum zweiten Mal in der Vereinsgeschichte das Endspiel um die Deutsche Meisterschaft erreicht (das Lüdinghausen in Saarbrücken mit 2:4 verlor).

Lieber nach unten schauen

Dieses sagenhafte Kräftemessen – und damit schlägt Zurwonne den Bogen in die Gegenwart, in der sein Team am Sonntag (30. Januar), 14 Uhr, den Titelträger von 2017 empfängt – tauge ganz gut als Beleg dafür, „was du mit viel Leidenschaft erreichen kannst“. Und allen Widrigkeiten zum Trotz. So hatte die damals gerade 17-jährige Yvonne Li die angeschlagene Karin Schnaase im Einzel vertreten – und, durchaus überraschend, die irische Olympiastarterin Chloe Magee mit 2:1 bezwungen.

Diesen Zusammenhalt, diese Passion braucht es laut Zurwonne in den verbleibenden Rückrundenbegegnungen. Und zwar nicht mit Blick auf die Playoffs, wie der Ex-Nationalspieler betont: „Wir sollten da realistisch bleiben und anerkennen, dass die Konkurrenz, die sich größtenteils clever verstärkt hat, uns in diesem Jahr etwas voraus ist. Wenn man nach elf Spielen auf Rang acht liegt, dann kann man das mit fehlendem Matchglück oder dem Ausfall von ein, zwei Leuten allein nicht erklären. Ich für meinen Teil wäre schon froh, wenn wir Trittau auf Distanz und damit die Klasse halten. Im Herbst meiner Karriere das erste Mal absteigen: Das muss echt nicht sein.“