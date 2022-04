Erfolgsserie geht weiter – Union Lüdinghausen schlägt Huckarde

Der SC Union Lüdinghausen arbeitet weiter an seinem Ziel, dem Verbleib über die aktuelle Saison hinaus in der Bezirksliga. Mit dem vierten Sieg in Folge ist die Mannschaft von Trainerduo Daniel Schürmann und Ingo Witschenbach auf einem guten Weg. Gegen den SV Westfalia Huckarde gewannen die Steverstädter am Sonntag mit 3:1 (1:0).

Die Anfangsphase der Partie war nichts als ein vorsichtiges Abtasten. Beide Teams gingen erst mal kein unnötiges Risiko ein, ließen es gemächlich angehen. Huckarde hatte in dieser Phase allerdings mehr vom Spiel, ließ den Ball in der eigenen Hälfte durch die Reihen laufen und baute das Spiel besonnen auf. Die ersten Torannäherungen gab es dann nach etwa zehn Minuten: Nils Husken wurde in aussichtsreicher Schussposition gerade noch von seinen Gegenspielern gestört und Huckardes Kevin Yende Kodoma traf auf der anderen Seite nur den Außenpfosten.

Nullachter kompakt

Echte Torchancen waren aber Mangelware. Die Gäste versuchten es immer wieder über einen wohlstrukturierten Spielaufbau, bissen sich aber die Zähne an den kompakt stehenden Hausherren aus. Nach einer halben Stunde traf dann Mirkan Düzgün, nachdem Huckardes Defensive den Ball nicht resolut klären konnte.

In der 60. Minute erhöhte Niklas Hüser auf 2:0. In seiner typischen Art zog er von der Strafraumkante in die Mitte und traf ins untere kurze Eck. Immer wieder blitzte aber auch bei den Gästen eine hohe fußballerische Qualität auf. Dann wurde es schon mal brenzlig für die Schwarz-Roten, wie beim Anschlusstreffer durch Filip Vidovic, der den Ball nach einer flachen Hereingabe von der rechten Seite ins kurze Eck schob.

Union straffte sich dann aber schnell wieder, ließ keine gefährlichen Situationen mehr zu und lief noch den einen oder anderen Konter über die schnellen Offensivleute. Einen davon verwertete der eingewechselte Fode Camara zum verdienten 3:1.

Witschenbach mahnte jedoch vor zu viel Euphorie: „Wir wissen um unsere Situation. Das kann noch in alle Richtungen gehen, aber die Tendenz ist gut.“

Union: Keuthage – Roters, Schürmann, Homann (80. Mikic), Voll – Itoua (90. Hahn), Blesz, Görlich, N. Hüser – Düzgün (35. Martel / 85. Camara), Husken. Tore: 1:0 Düzgün (32.), 2:0 N. Hüser (60.), 2:1 Vidovic (73.), 3:1 Camara (88.).