Erlösung in Minute 93 – Fortuna Seppenrade schlägt SV Gescher 2

Mit einem hart erkämpften 4:2 (1:0)-Erfolg über Schlusslicht SV Gescher 2 ist der SV Fortuna Seppenrade ins Fußballjahr 2022 gestartet. Nach einer klaren 3:0-Führung kamen aber die Gäste noch einmal gefährlich auf.

Die Begegnung war keine drei Minuten alt, da gingen die Hausherren durch Bastian Blechinger in Führung, der einen Pass von Tammo Harder nur noch ins leere Tor schieben musste. Dann aber übernahm die Zweite aus Gescher, die sich mit drei Spielern aus der Ersten verstärkt hatte, immer mehr das Kommando. Im Abschluss blieb der Gast zwar harmlos, ließ aber kaum einen guten Spielaufbau der Fortunen zu. Die einzig gefährliche Chance des Tabellenletzten verhinderte Fabian Prumann auf der Torlinie.

Im zweiten Durchgang war das Team von Trainer Thomas Oesteroth spielbestimmend. Nachdem Blechinger in der 51. Minute zunächst nur das Außennetz traf, reagierte er bei einem Abspielfehler des Gästekeepers am schnellsten und erhöhte auf 2:0 (58.). Nur sechs Minuten später markierte Markus Krusel aus dem Gewühl heraus sogar das 3:0, nachdem Torhüter Jan Hegemann eine Minute zuvor mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer verhinderte hatte. Jetzt ließen sich die Gelb-Schwarzen plötzlich das Heft aus der Hand nehmen. Zunächst verhinderte erneut Hegemann ein Gegentor (71.), dann drehte Gescher mächtig auf und kam durch Henning Haveresch zum 1:3 (74.). Als der Schiedsrichter in der 79. Minute plötzlich nach einem normalen Zweikampf im Seppenrader Strafraum auf den Punkt zeigte, verkürzte Florian Ploß eiskalt auf 2:3. In der dritten Minute der Nachspielzeit erzielte wiederum Blechinger das erlösende 4:2.

„Hauptsache, wir sind gut ins neue Jahr gestartet. Gescher war lange dem Ausgleich nahe“, so Oesteroth nach dem Match. Fortuna: Hegemann – Tüns, Majewski, Autering, Prumann - Thiering (53. T. Holtermann) Wischnewski (16. Heimann), T. Harder, Mühlberger (82. J. Harder), Blechinger – Krusel (N. Holtermann). Tore: 1:0/2:0 Blechinger (3./58.), 3:0 Krusel (64.), 3:1 Haveresch (74., 3:2 Ploß (79./FE), 4:2 Blechinger (90.+3).