„Es ist und bleibt ein Derby“ – Union Lüdinghausen in Olfen

Union Lüdinghausen und SuS Olfen kommen bekanntermaßen gut miteinander aus. Am Sonntag (13. Februar), 15.30 Uhr, ruht aber auf dem Kunstrasen an der Hoddenstraße die Freundschaft für 90 Minuten.

Den beiden verlorenen Punkten aus dem Hinspiel trauert Daniel Schürmann „jetzt noch hinterher“. Man erinnere sich: Erster Spieltag, Westfalenring. Die regulären 90 Minuten sind bereits rum, Lüdinghausen führt mit 2:0. Derbysieger? Denkste! In der Nachspielzeit trifft auch Olfen noch zwei Mal.

Zwei Zähler mehr oder weniger können am Ende entscheidend sein, aktuell fehlen den Schwarz-Roten sechs zum rettenden Ufer. Auch deshalb habe das Steverderby am Sonntag (13. Februar), 15.30 Uhr, auf dem Kunstrasen an der Hoddenstraße eine enorme sportliche Bedeutung, so der 08-Coach: „Beide Teams stehen mit dem Rücken zur Wand, für beide wäre ein neuerliches Remis zu wenig.“

Für Lüdinghausen spricht – neben einer exzellenten Vorbereitung – der große Kader. Omikron hat den Nullachtern, überraschend genug, bisher wenig anhaben können. Ein Leistungsträger ist angeschlagen, ein zweiter hat Trainingsrückstand und sitzt wohl zunächst auf der Bank. Ansonsten sind die „Eisernen“, bei denen Kai Blomenkemper nach zuletzt guten Auftritten hinten links beginnen dürfte, vollzählig.

Dass aufseiten der Olfener wichtige Leute – darunter der Doppeltorschütze aus dem Hinspiel, Tim Kortenbusch – fehlen, ist laut Schürmann nur bedingt aussagekräftig. Zwar kommen die Lokalrivalen bekanntermaßen gut miteinander aus. Aber: „Es ist und bleibt ein Derby. Die Olfener werden – wer auch immer in deren Startelf steht – alles reinwerfen, was sie haben.“