Hermann Beckmann hilft, wo er kann

Berlin-Marathon, Fußball-EM und, und, und: Hermann Beckmann war schon bei vielen Sportevents als Freiwilliger im Einsatz. Aber kein Ereignis habe ihn so beeindruckt wie die Multi-EM in München, sagt der Lüdinghauser.

Alle sportlichen Groß-Events, bei denen Hermann Beckmann als Volunteer im Einsatz war, aufzuzählen, würde an der Stelle den Rahmen sprengen. Seit seinem ersten Helfereinsatz – „das muss vor rund 40 Jahren bei einem Lauf in Haltern gewesen sein“ – trifft man diesen sportbegeisterten und früher selbst sehr aktiven Menschen (Handball, Volleyball, Badminton, Laufen) immer dort, wo was los ist. Und wo Freiwillige – oft zu Tausenden – unverzichtbar sind. Berlin-Marathon, die Fußball-EM im Vorjahr (wo es der Lüdinghauser zu einiger Berühmtheit gebracht hat, als er, einen Tag, nachdem die Uefa verfügt hatte, dass die Allianz-Arena nicht in den Regenbogenfarben erstrahlen darf, in der Münchener Innenstadt einen Schirm in ebenjenen Farben aufspannte – mehrere TV-Sender berichteten) und, und, und.

Besser als Bolt in Berlin

Stimmungsmäßiges Highlight bei seinen vielen Einsätzen bisher: die Leichtathletik-WM 2009 in der Bundeshauptstadt, als Usain Bolt seinen 100-Meter-Fabelweltrekord in die blaue Tartanbahn des Olympiastadions schnitzte. Doch selbst dieses Jahrhundertereignis verblasse im Vergleich zu dem, was er in den vergangenen Tagen bei den „European Championships“ erlebt habe: „München war in jeder Hinsicht der Hammer.“

Die Nachhaltigkeit der Wettkämpfe, die Sportstätten, das Prachtwetter, das entspannte Miteinander von Volunteers und Ordnungskräften, vor allem aber „die vielen kleinen Begegnungen am Rande“ hätten die Multi-EM zu einem unvergesslichen Erlebnis gemacht.

Plausch mit Olympiasiegern

Als ihm etwa Ex-Beachvolleyballer Jonas Reckermann (den Beckmann lange vor dessen Olympiasieg 2012 in London kannte) auf die Schulter klopfte. Oder er ein Pläuschchen mit Kira Walkenhorst hielt, die vier Jahre später im Sand von Rio ebenfalls triumphierte. Oder Patrick Franziska dem 77-Jährigen ein Autogramm für Beckmanns Tischtennis spielenden Enkel gab. Zwar seien die Ehrenamtler angehalten, die Sportler nicht anzusprechen. Aber ersten kennen eh alle „Hermann aus Lüdinghausen“. Und zweitens war seine Schicht beim Treffen mit Franziska längst beendet.

In München traf der Volunteer auch Ex-Hürdenläuferin Laura Nürnberger, die wie er aus Lüdinghausen kommt, und deren Freund. Foto: red

Da war der Steverstädter, den man regelmäßig bei Badminton- und Volleyballspielen des SC Union Lüdinghausen trifft, ganz Fan. So wie auch am vergangenen Dienstag, als – eine Sternstunde der deutschen Leichtathletik – binnen Minuten Zehnkämpfer Niklas Kaul und Sprinterin Gina Lückenkemper zu EM-Gold rasten. Ihn, Beckmann, habe dieser Abend emotional so mitgenommen, „dass ich mich erst mal hingesetzt und geheult habe“.

Mit Geld nicht zu bezahlen

Solche Momente seien mit Geld nicht zu bezahlen. Tatsächlich erhalten die Volunteers keinen Cent für ihren mehrtägigen Einsatz. Ein Stellplatz für „mein kleines Wohnmobil“, die Möglichkeit, in einer Schule zu duschen, je nach Verfügbarkeit Tickets für die Wettkämpfe, ein paar warme Worte von den Verantwortlichen: Das war‘s.

Und trotzdem bewirbt sich der pensionierte Lehrer wieder und wieder für solche Einsätze („am besten zwei, drei Jahre vor einer solchen Großveranstaltung im Internet googlen und die Veranstalter formlos anschreiben“). In München war Beckmann am Königsplatz, mitten in der City, gefordert, wo Beachvolleyballer und Kletterer („kannte ich vorher nicht, war aber total faszinierend“) um die Medaillen kämpften. Eine seiner Aufgaben dort: „Kinderwagenparkplatzwächter“. Sollte Beckmann sich patentieren lassen. Tatsächlich hatte sich im Vorfeld des an sich ja so familienfreundlichen Events niemand die Frage gestellt: Wohin eigentlich mit den Buggys, wenn Mama und Papa auf der Tribüne sitzen? Letztlich sei es doch wie so häufig im Job, ob ehren- oder hauptamtlich: „Es kommt vor allem darauf an, was du aus so einer Aufgabe machst.“