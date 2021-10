Fortuna-Coach Abdul-Latif nach „Nichtleistung“ erbost

Lange hatte sich Mahmoud Abdul-Latif schützend vor seine Elf gestellt. Das Ausbleiben von Erfolgen sei auch und vor allem der Vielzahl an Verletzten geschuldet. Nach der vierten Pleite am Stück aber platzte dem Coach des SV Fortuna Seppenrade der Kragen. „So kann man, zumal vor eigenem Publikum, nicht auftreten. Wir müssen uns für diese Nichtleistung bei den Fans entschuldigen“, polterte Abdul-Latif nach dem 1:3 (1:2) gegen Vorwärts Lette. Während ein paar Meter weiter die Gäste nach ihrem ersten Saisonsieg ausgelassen feierten.

Es war schon schlecht losgegangen für die Schwarz-Gelben, die durch ein Ping-Pong-Tor früh in Rückstand gerieten (14./Tim Püttmann). Zwar hatten die Hausherren deutlich mehr vom Spiel, richtig zwingend agierten sie aber nur selten – mit einer Ausnahme: Nachdem Nico Holtermann in der Box zu Fall gebracht worden war, verwandelte Tammo Harder den anschließenden Strafstoß zum 1:1.

Die Wende zum Guten? Mitnichten. Noch vor dem Pausenpfiff schlugen die Coesfelder, ebenfalls vom Punkt, ein zweites Mal zu. Wobei der zweite Elfmeterpfiff nicht ganz so nachvollziehbar war wie der erste. Aber: „Am Schiedsrichter lag‘s definitiv nicht, dass wir als Verlierer vom Platz gegangen sind“, nahm Seppenrades Coach den Referee in Schutz.

Nein, diese Niederlage hatten sich seine Schützlinge in der Tat ganz allein zuzuschreiben. Zumal die auch in Durchgang zwei die nötige Zielstrebigkeit vermissen ließen und sich immer wieder in Einzelaktionen verzettelten. Ganz anders der Tabellenletzte: Justin Plesker machte sich nach einem Ballgewinn flugs auf Richtung Fortuna-Tor, Max Ewers trabte nur nebenher – und Benedikt Hoschke vollendete zum 1:3.

Fortuna: Greve – Hülk (65. Ernst), Autering, T. Holtermann, J. Harder – Ewers (82. Franke), Blechinger – Majewski, T. Harder (75. Krusel), Rietmann (46. Tüns) – N. Holtermann. Tore: 0:1 Püttmann (14.), 1:1 T. Harder (43./FE), 1:2 Enns (45./FE), 1:3 Hoschke (75.).