Fortuna feiert Kantersieg in Dülmen

Lange umkämpft war die Partie zwischen der TSG Dülmen 2 und Fortuna Seppenrade. In der Schlussphase kamen die Gäste in einen richtigen Lauf.

„Mit einem Sieg in dieser Höhe hätte ich vorher nie und nimmer gerechnet“, meinte Trainer Artur Nazarenus nach dem 7:3 (3:2)-Kantersieg von A-Ligist Fortuna Seppenrade bei der TSG Dülmen 2.

Dabei war die Partie lange umkämpft. Louis Heimann brachte die Gäste in der fünften Minute in Führung. Nach einem Doppelpack der Gäste (16./18.), das 2:1 der TSG fiel durch einen umstrittenen Foulelfmeter, brachten Michael Thiering und Sebastian Weinland durch zwei Tore innerhalb von vier Minuten die Fortunen wieder nach vorne (22./26.).

In den ersten 20 Minuten der zweiten Halbzeit gerieten die Schwarz-Gelben in die Defensive, verteidigten aber souverän. „Die Ruhe zu behalten war heute der Schlüssel zum Erfolg“, so Nazarenus später. Mike Mühlberger erhöhte auf 4:2 aus Gästesicht – nachdem er mit einem Foulelfmeter zunächst an Dülmens Keeper Simon Kraß gescheitert war, traf er mit dem Nachschuss (70.). Sieben Minuten später kamen die Dülmener mit dem 3:4 noch einmal auf Schlagdistanz heran, doch für mehr sollte es nicht mehr reichen.

„In der Schlussphase sind wir in einen Flow hineingekommen, da passte alles“, schwärmte der Seppenrader Coach. Der Lauf der Seppenrader schlug sich in drei weiteren Toren in den letzten zehn Minuten nieder. Zunächst traf Dülmens Kevin Engbers ins eigene Tor (81.), dann machte Lennart Schotte das halbe Dutzend für die Fortuna voll (85.). In der letzten Minute der regulären Spielzeit setzte Bastian Blechinger noch eins drauf,