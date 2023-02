Fortuna in Ottenstein ausgeschieden

„Der eine sagt ,Pech‘, der andere sagt ,Unvermögen‘“, meinte Claudia Harder nach der 2:3 (1:1)-Pokalniederlage der Seppenrader Bezirksliga-Fußballerinnen am Freitag beim A-Ligisten FC Ottenstein. Wobei die Trainerin selbst nicht zu Ersterem neigte: „Das war schon ein schlechtes Spiel von uns. Mit der Leistung war ich gar nicht einverstanden.“

Mit dem ungewohnten Naturrasen tat sich die Fortuna schwer. „Aber das ist keine Entschuldigung“, so Harder. Bereits in der vierten Minute geriet ihre Elf in Rückstand. Marie Strotmann erzielte per Hacke den sehenswerten Ausgleich (12.). Nach dem Seitenwechsel legten die Gastgeberinnen auf 3:1 vor (55./58.). Sophia Hildmann erzielte sechs Minuten vor Ende der regulären Spielzeit den Anschlusstreffer, zu mehr reichte es nicht mehr.

Fortuna: Hallekamp – Tüns, Krusa, Rietmann, Wischnewski (60. Lojack) – Kortmann (57. Krebber), Bahlmann, Hildmann, Busche (63. Schöler), Strotmann, Kerwien.

Das Testspiel am Sonntagmittag gegen den B-Ligisten Westfalia Osterwick gewann die Harder-Elf mit 4:0 (3:0). Hildmann brachte die Gastgeberinnen mit 1:0 in Front (13.), Yvonne Wischnewski legte eine Viertelstunde später nach. Kurz vor der Pause und in Hälfte zwei erzielte Hildmann ihre Treffer drei und vier an diesem Tag (41./63.).