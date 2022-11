Fortuna landet den vierten Sieg

Mit einem 1:0 (0:0)-Heimsieg gegen den bisherigen Tabellendritten FC Marbeck haben die Bezirksliga-Fußballerinnen von Fortuna Seppenrade ihren vierten Saisonsieg eingetütet. „Es war ein typisches 0:0-Spiel“, kommentierte Fortuna-Trainerin Claudia Harder. Das einzige Tor schoss eine Marbeckerin. Im Zweikampf mit Anna-Maria Tüns wusste FCM-Spielerin Lisa Schlattmann keine andere Lösung, als zu ihrer Keeperin zurückzuspielen – der Ball ging ins Tor (87.). „Aber wenn sie es nicht gemacht hätte, hätte es Anna getan“, so Harder.

Kurz vor der Pause hatte Seppenrades Sturmspitze Sophia Hildmann Pech, als sie aus spitzem Winkel nur den Pfosten traf (40.). In der zweiten Halbzeit rettete erneut Aluminium für die Gäste – Lysann Masling eroberte den Ball, er kam zu Nele Kerwien, deren Schuss an den Innenpfosten ging (76.). Trotz einer sehr stabilen Seppenrader Deckung hatte auch der FCM seine Chancen. So verhinderte die sehr gut aufgelegte Fortunen-Keeperin Vera Haschmann in der 23. Minute im Eins-gegen-Eins gegen eine Marbeckerin einen Rückstand der Gastgeberinnen.

Fortuna: V. Haschmann – Tüns, Althaus, Krusa, Rietmann – Bahlmann, Busche – Strotmann, Kerwien, Wischnewski – Hildmann (Krebber, Masling).