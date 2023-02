Fortuna: Nach und nach wächst das Punktekonto

In der Bezirksliga 5 sind die Frauen von Fortuna Seppenrade als Tabellenachter in die Winterpause gegangen, fünf Punkte trennen die Schwarz-Gelben von der Abstiegszone. „Insgesamt ja . . .“, antwortet Trainerin Claudia Harder auf die Frage, ob sie mit der Hinrunde zufrieden sei.

Die vergangene Saison hatte die Harder-Elf auf Platz sieben abgeschlossen, ebenfalls mit fünf Zählern Vorsprung auf den den ersten Absteiger. Dennoch könnten die Seppenraderinnen aktuell besser dastehen als „nur“ auf Platz acht nach fünf Siegen und neun Niederlagen.

„Wir sind nicht so gut in die Saison gekommen“, erinnert sich die Trainerin. Die Gründe seien vor allem personeller Natur. Im Sommer fand ein kleiner Umbruch im Fortuna-Kader statt. Junge Spielerinnen kamen von den B-Juniorinnen in das Bezirksliga-Team der Seppenrader. Und mussten sich erst einmal umgewöhnen: „Es ist schon ein Unterschied, ob man in der U 17 spielt oder bei den Frauen“, sagt Claudia Harder.

Kükenschutz konnten die Teamkollegen den Neuzugängen nicht gewähren, sie mussten gleich ins kalte Wasser. Weil Stammpersonal fehlte, standen gleich drei ehemalige B-Juniorinnen am ersten Spieltag beim VfL Grafenwald in der Seppenrader Startelf. Die Gäste verloren die Partie mit 1:3. Danach sollte der VfL nur noch einmal gewinnen und ist aktuell Tabellenletzter.

Dass die jungen Neuzugänge so früh ins Geschirr mussten, hat auch mit dem Ausfall einiger erfahrener Spielerinnen zu tun. Sie wollen nicht mehr so oft spielen, weil der Körper dann alte, nie ganz auskurierte Verletzungen regelmäßig „zurückmeldet“.

Mittlerweile sind die jungen Wilden aber eingespielt. Man sieht es an den Ergebnissen: Nach und nach läpperten sich die Einträge im Punktekonto der Fortuna, mit einem 3:1-Heimsieg im Rückspiel gegen Grafenwald verabschiedete sie sich in die Winterpause.

Ganz ohne Personalsorgen wird Claudia Harder der Restsaison nicht entgegensehen können. Anna Kück wird in der Rückrunde aus eigenem Entschluss wohl nicht mehr auflaufen. Auch Stammkeeperin Leonie Manitz wird wegen ihrer Schulterverletzung wohl erst in der kommenden Saison wieder zwischen den Pfosten stehen.