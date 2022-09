Fortuna Seppenrade feiert ersten Sieg

Einen Sieg, ein torreiches Remis und eine Niederlage verzeichneten die drei heimischen Teams in den Frauen-Bezirksligen.

Fortuna - RSV Borken

3:1

Die Seppenraderinnen feierten ihren ersten Saisonsieg. Dabei war die Elf von Claudia Harder früh in Rückstand geraten, als ein 25-Meter-Schuss von Lisa Gill unhaltbar für Keeperin Leonie Manitz in den Winkel schlug (12.). Im direkten Gegenzug hatte Marie Althaus Pech, als ihr Schuss aus ähnlicher Distanz knapp am Tor vorbeiging. Dann drehte Fortuna innerhalb von 60 Sekunden durch zwei Tore von Marie Strotmann das Spiel – zunächst nach einem Freistoß von Marie-Theres Krusa (27.), dann mit einem herausragenden Flugkopfball nach Flanke von Althaus (28.). Nach der Pause stürmten die Schwarz-Gelben weiter. Lara Oesteroth (55.) und Anna Tüns (58.) scheiterten an der RSV-Keeperin, Krusa verfehlte knapp per Freistoß (62.). Dann setzte sich Oesteroth gegen die Borkener Schlussfrau durch – 3:1. Sophia Hildmann (79.) und Strotmann (84.) hatten noch das 4:1 auf dem Fuß. „Ich bin sehr zufrieden“, so Harder.

Fortuna: Manitz – Tüns, Krusa, Rietmann, Hols – Althaus, Busche (Schöler) – Strotmann, Kerwien (Haschmann), Hallekamp (Oesteroth) – Hildmann (Marschner).

Senden gleicht ein 1:4 aus

Eintr. Dorstfeld - VfL 4:4

„Wir taten uns 60 Minuten schwer und fanden kein Mittel gegen die aggressive Spielweise des Gegners“, so Sendens Trainerin Annika Scheunemann.

Dorstfeld ging nach einer Ecke, in der der VfL zu inkonsequent klärte, mit 1:0 in Führung (23.). Nach dem Seitenwechsel sollte es besser laufen für den VfL. Dorstfeld aber traf zum 2:0 (48.) und legte elf Minuten später nach. Vera Malkemper traf zum 1:3 (70.). Allerdings währte die Freude nur kurz, denn nach dem Anstoß agierte der VfL unglücklich, und Sarah Böcker traf unter Druck „sehenswert“ (Scheunemann) ins eigene Tor (71.). Mit Wut im Bauch kämpfte sich der VfL zurück ins Spiel. Hanan Das verkürzte auf 2:4 (74.). Michelle Besler traf die Unterseite der Latte, der Ball sprang hinter die Torlinie und wieder ins Feld, wo Das zur Sicherheit noch mal einschob (76.), Lisa Weseloh glich nach Ecke per Kopf aus (85.). Kurz danach wurde Das im Strafraum gefoult, den fälligen Elfmeter konnten die Sendenerinnen aber nicht nutzen.

VfL: Sprengart - Klaas (45. Piepenbreier), Böcker, Beck, Rosenberg - Schulz (45. Weseloh), Besler - Gräfe, Wellerdieck, Das - Jaber (35. Malkemper).

SVH - PSV Bork

0:4

Die Herbernerinnen warten nach dem zweiten Spiel noch auf ihre ersten Punkte und auch Tore. Bereits nach vier Minuten lagen die Schwarz-Gelben mit 0:2 zurück, acht Minuten vor der Pause legte der PSV nach. Spätestens Mitte der zweiten Halbzeit, mit dem 0:4 (67.), war die Niederlage der Herbernerinnen besiegelt.