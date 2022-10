Fortuna Seppenrade gewinnt in Billerbeck

Sechs Mal in Folge hatte der VfL Billerbeck – nach der Auftaktpleite in Holtwick – gewonnen. Ein echtes Brett also für Fortuna Seppenrade, wie man so sagt. Doch dass auch mit den Schwarz-Gelben in dieser A-Liga-Spielzeit unbedingt zu rechnen ist, haben diese bereits hinlänglich unter Beweis gestellt. Insofern kommt der 1:0 (0:0)-Auswärtssieg der Elf von Artur Nazarenus und Thomas Oesteroth am Sonntagnachmittag in der Domstadt jetzt nicht so furchtbar überraschend. Dank der Saisonzähler 17 bis 19 überflügelte das Team aus dem Rosendorf nicht nur Billerbeck, sondern auch Union Lüdinghausen und ist wieder Tabellenzweiter.

Co-Trainer Oesteroth fand zwar, dass der Erfolg „nicht gänzlich unverdient“ war, räumte aber ein, „dass Billerbeck gerade in Hälfte eins besser war und ein Chancenplus hatte“. Nach der Pause wurde es eine offenere Partie, wenngleich Fortuna-Keeper Jan Hegemann zwei, drei Mal sein ganzes Können aufbieten musste, um die Führung des Bezirksligaabsteigers zu verhindern. Ein weiterer Schuss der Hausherren landete am Pfosten.

Nach gut einer Stunde dann die Szene, die die Begegnung entschied: Bastian Blechinger hatte sich gegen drei Billerbecker durchgesetzt und von der Strafraumkante abgezogen. Möglicherweise wäre die Kugel sogar daneben gegangen, doch Max Zumbülte lenkte sie ins eigene Tor ab.