Fortuna Seppenrade hat das Glück in Darup

Erleichtert war Seppenrades Trainer Artur Nazarenus nach dem 2:1 (0:0)-Sieg der Fortuna bei Borussia Darup: „Ein Unentschieden wäre ehrlich gesagt das fairere Ergebnis gewesen. Wir hatten das glücklichere Ende für uns.“

Gegen kämpferische Gastgeber mussten sich die Fortunen auf der ungeliebten Asche durchsetzen. „Das haben wir ganz gut angenommen“, so der Coach. Eine Augenweide sei die Partie dennoch nicht gewesen, vor allem nicht in der torlosen ersten Halbzeit.

In den ersten zehn Minuten nach der Pause bestimmten die Gäste die Partie. Einen Schuss von Markus Krusel aus 16 Metern konnte Darups Keeper nur abwehren, Bastian Blechinger stand goldrichtig und staubte zum Seppenrader Führungstreffer ab (49.). Knapp 20 Minuten hatte das 1:0 der Schwarz-Gelben Bestand, dann traf Borusse Julius Terbrack zum Ausgleich (68.).

Lange sah es danach aus, als sollte es das gewesen sein und die Nazarenus-Elf sich mit einem Zähler würde begnügen müssen. Doch dann legte Blechinger seinen zweiten Treffer nach – damit war die Fortuna wieder auf der Siegerstraße (87.). Dass sie auf der nun bis zum Schluss durchfahren konnten, hatte sie vor allem Jan Hegemann zu verdanken. Denn in der Nachspielzeit lenkte der Seppenrader Schlussmann den Ball mit einer Glanzparade noch an den Pfosten (90.+1). Unmittelbar darauf pfiff der Unparteiische ab, und die Fortuna ging mit einem Dreier in die Winterpause.