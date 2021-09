Fortuna Seppenrade hat rabenschwarzen Tag

Das war heute die „Quittung für die letzten Wochen, in denen wir nur mit fünf oder sechs gesunden Spielern trainieren konnten“, sagte Seppenrades Coach Mahmoud Abdul-Latif nach dem Spiel gegen DJK Rödder. So schlecht habe er sein Team noch nie gesehen.

Das war heute die „Quittung für die letzten Wochen, in denen wir nur mit fünf oder sechs gesunden Spielern trainieren konnten“, sagte Fortunen-Coach Mahmoud Abdul-Latif nach der 3:5-Niederlage gegen DJK Rödder.

Die Gäste attackierten von Beginn an jedes Aufbauspiel der Fortunen, die damit überhaupt nicht zurecht kamen. Denn durch das Ballgeschiebe in der eigenen Hälfte kamen die Hausherren kaum mal gefährlich in die Nähe des gegnerischen Tores. Und die vielen Fehler der Gelb-Schwarzen spielten den Gästen in die Karten. So fiel auch das frühe 0:1 durch Lucas Reining. Nachdem Rödder in der 20. Minute Pech mit einem Lattenschuss hatte, schlug sie durch Nick und Tom Sommer zum 2:0 und 3:0 zu. Nachdem es erst in der 40. Minute brandgefährlich im Strafraum der Gäste wurde, kamen die Fortunen drei Minuten später durch einen Elfmeter von Bastian Blechinger zum Anschlusstreffer.

Der zweite Durchgang begann mit einem Lattenkracher der Heimelf, doch im Gegenzug schloss Tim Peters einen Konter zum 1:4. Fortuna wurde vom Gegner mit den eigenen Mitteln, dem schnellen Konterspiel, geschlagen, zumal Kapitän Tim Sommer auf 1:5 erhöhte. Das Aufbäumen gegen diese Schlappe wurde noch mit zwei weiteren Treffer durch Tim Holtermann jeweils nach einem Freistoß belohnt.

„Ich muss mich selbst in die Kritik nehmen, Spieler eingesetzt zu haben, die nicht ganz fit waren. So unterirdisch schlecht habe ich meine Mannschaft noch nicht gesehen“, so Abdul-Latif.

Fortuna: Hegemann – Thiering (46. T. Harder), Autering, T. Holtermann, J. Harder – Ewers, N. Holtermann, Adamczak (37. Heimann) – Lüling (55. Kortstiege), Blechinger (63. Malek). Tore: 0:1 (8.) Reining, 0:2 (21.) N. Sommer, 0:3 (23.) T. Sommer, 1:3 (43.) Blechinger, 1:4 (49.) Peters, 1:5 (68.) T. Sommer, 2:5 (69.) T. Holtermann, 3:5 (75.) T. Harder.