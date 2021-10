Fortuna Seppenrade landet ersten Heimsieg

Eine starke Viertelstunde im zweiten Spielabschnitt reichte dem SV Fortuna Seppenrade zum ersten Heimsieg in der Saison, der mit 5:3 gegen die Reserve der TSG Dülmen recht torreich ausfiel.

Die erste Halbzeit konnte die Zuschauer wenig begeistern. Fehlpässe auf beiden Seiten prägten den nervösen Start in diese Begegnung. Da zunächst beide Abwehrreihen recht sicher agierten, spielte sich in den Strafräumen nicht viel ab. In der recht hektischen Partie, mit vielen Unterbrechungen, waren Distanzschüsse nicht das probate Mittel. Wie aus dem Nichts fiel dann die 1:0-Führung der Hausherren. Nach einem schnellen Konter über das Mittelfeld wurde Lukas Tüns auf der linken Seite steil geschickt, wo er von der Strafraumgrenze flach das Leder in der langen Ecke versenkte.

Alles das, was in den ersten 45 Minuten fehlte, zeigte das Team von Trainer Mahmoud Abdul-Latif dann nach der Pause. Innerhalb von nur sechs Minuten wurde das Team aus Dülmen, das vom früheren Fortunentrainer Meik Strickling trainiert wird, zerlegt. Nach toller Vorarbeit von Nico Holtermann, der von den Gästen kaum zu bremsen war, hämmerte Marcel Hülk aus 16 Metern den Ball unhaltbar zum 2:0 in die Maschen. Nur zwei Minuten später schloss Tim Holtermann einen Konter zum 3:0 ab. Im Gegenzug verhinderte Jan Autering im Fortunentor mit einer Glanzparade den Anschlusstreffer der Dülmener. Kapitän Bastian Blechinger schloss einen Sololauf über den halben Platz mit dem Treffer zum 4:0 in der 54. Minute ab.

Die TSG aber gab sich, trotz des klaren Rückstands, nie geschlagen. Als die Fortunenabwehr den Ball nicht aus der Gefahrenzone bekam, verkürzte Jeson Metelski auf 1:4 aus Gästesicht. Als dann noch der eingewechselte Daniel Ivanovic neun Minuten vor Schluss auf 2:4 verkürzte, wurde es noch einmal spannend. Doch eine Minute vor Schluss sorgte Jannis Hader mit einem sehenswerten Treffer für das 5:2, das Metelski in der Nachspielzeit noch auf 3:5 verkürzte.

Mit viel Beifall wurde Finn Arns bei seiner Einwechslung in den letzten Minuten begrüßt. Ihn hatte Corona lange außer Gefecht gesetzt.

„Wir haben in der ersten Halbzeit nicht viel zugelassen. In den zweiten 45 Minuten konnten wir zeigen, dass wir auch Zuhause gewinnen können“, war Seppenrades Co-Trainer Thomas Oesteroth vom torreichen Spiel begeistert, auch wenn ihn die Gegentreffer ein wenig störten.

Fortuna: Autering – Tüns (65. Majewski), Heimann (89. Rietmann), Tim Holtermann (77. Prumann), Hülk – Ewers, Nico Holtermann, Jannis Harder, Blechinger – Tammo Harder, Krusel (82. Arns). Tore: Tüns (32.), 2:0 Hülk (48.), 3:0 Tim Holtermann (50.), 4:0 Blechinger (54.) 4:1 Metelski (65.) 4:2 Ivanovic (81.) 5:2 Jannis Harder (89.), 5:3 Metelski (90+1).