Fortuna Seppenrade macht halbes Dutzend

„Langsam wird es peinlich“, sagte Cedric Reidegeld, Verteidiger von Nottuln 2, als die Fortunen in den Schlussminuten eine weitere Chance liegen ließen. Da führten die Hausherren bereits mit 6:0 Toren.

Seppenrade startete furios und ging bereits in der dritten Minute durch Tammo Harder in Führung. Statt weiter das Tempo hochzuhalten, überließ man aber den Gästen das Mittelfeld. Zum Glück hatte Torhüter Jan Hegemann einen Glanztag erwischt und alle Chancen pariert. In die Drangphase der Gäste fiel das 2:0 durch Bastian Blechinger mit einem satten Knaller aus 18 Metern. Als Nottuln zwei Mal an Hegemann scheiterte, fiel nach einem schnellen Konter das 3:0, das wieder Harder nach Doppelpass mit Mike Mühlberger erzielte.

Nach dem Wechsel griffen die Fortunen viel früher an, was sich schnell bezahlt machte, als Harder seinen dritten Treffer zum 4:0 erzielte. Mit dem Konterspiel der Fortunen hatten die Gäste große Probleme, die eiskalt ausgenutzt wurden. Den schönsten Treffer des Tages erzielte Kapitän Blechinger, der aus ganz spitzem Winkel das Leder unhaltbar ins Netz knallte. Blechinger und Mühlberger hatten noch Großchancen, die aber Gästekeeper Jannik Fleige vereitelte. Jannis Harder machte das halbe Dutzend voll, versiebte aber noch weitere Möglichkeiten.

„In der ersten Halbzeit hatten wir trotz der 3:0-Führung Glück. Am Ende aber mussten wir noch mehr Tore erzielen“, sagte Seppenrades Trainer Thomas Oesteroth nach dem Schlusspfiff.

Fortuna: Hegemann – Tüns, Majewski (71. T. Holtermann), Thiering, Franke – Adamczak (46. Heimann), Wischnewski (64. N. Holtermann), J. Harder, Blechinger – T. Harder, Mühlberger (80. Krusel) Tore: 1:0 T. Harder (3.), 2:0 Blechinger (24.) 3:0/4:0 T. Harder (30./49.), 5:0 (60.) Blechinger, 6:0 J. Harder (82.)