Fortuna Seppenrade macht Klassenerhalt klar

Mit dem zweiten Sieg in Folge haben die Fußballerinnen von Fortuna Seppenrade den Klassenerhalt klargemacht. Die Elf von Claudia Harder siegte auf eigenem Platz gegen den VfL Grafenwald mit 3:0 (3:1). Für die Schwarz-Gelben war es das letzte Heimspiel der Saison.

Die Gastgeberinnen, die von den B-Juniorinnen Marina Rietmann und Lara Hallekamp unterstützt wurden, dominierten die Partie vor allem in Hälfte eins. Schon in der fünften Minute konnten sie das erste Mal jubeln. Yvonne Thiering spielte auf die freistehende Klara Krebber – 1:0. Nach einem langen Ball auf Lara Oesteroth setzte sich die Stürmerin auf der linken Seite durch und passte in die Mitte auf Marie Strotmann – 2:0 (27.). Drei Minuten vor dem Halbzeitpfiff legte Strotmann nach einer Krebber-Ecke nach – die Vorentscheidung.

Zumindest sah es danach aus. Doch zwölf Minuten nach dem Seitenwechsel traf VfL-Spielerin Amelie Kissenbeck zum 1:3 aus Gästesicht. Fortuna-Trainerin Claudia Harder befürchtete, dass es noch einmal spannend werden könnte. Zu Unrecht: „Da haben wir uns gut zusammengerissen“, sollte Harder nach dem Schlusspfiff sagen.

Am kommenden Sonntag laufen die Seppenraderinnen zu ihrer letzten Partie beim VfB Börnig auf.

Fortuna: Manitz – Tüns, Krusa, Althaus, Hols – Strotmann, Thiering, Amendt. Lojack, Krebber – Oesteroth (Bahlmann, Rietmann, Terjung, Hallekamp).