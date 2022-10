Fortuna Seppenrade schlägt sich wacker

Trotz der 0:2-Niederlage gegen Schalke 04 hielt sich der Frust bei den Damen des SV Fortuna Seppenrade in Grenzen. Keine Tore gab’s beim Spiel zwischen dem VfL Senden und RW Ahlen. Der SV Herbern ging in Hamm leer aus.

Für einen Sieg kam Fortuna Seppenrade im Duell mit dem Liga-Souverän FC Schalke 04 nicht wirklich in Betracht. Dafür habe vorne – ein wiederkehrendes Problem bei den Schwarz-Gelben – „einfach die Durchschlagskraft gefehlt“, wie Claudia Harder einräumt. Trotzdem war die Fortuna-Trainerin nach der 0:2 (0:1)-Heimniederlage ihrer Elf gegen das weiter verlustpunktfreie Team aus Gelsenkirchen alles andere als unzufrieden.

Der Fokus habe – nachvollziehbar bei zuvor vier Ligapleiten am Stück – auf einer stabileren Deckung als zuletzt gelegen, erklärt Harder. Was auch ganz gut geklappt habe: Im Schnitt hat S 04 bislang knapp fünf Mal getroffen, „nur“ zwei Buden waren es am Sonntag. Wobei das 0:1 (30./Fabienne Katzenski) sogar zu verhindern gewesen wäre, wie der Coach des Teams aus dem Rosendorf findet. Nach 65 Minuten und einem Angriff über die rechte Seite war Schalkes Zehn-Tore-Frau ein zweites Mal zur Stelle.

Bitterer noch als das Abrutschen auf den vorletzten Platz: Fortuna-Stammkeeperin Leonie Manitz zog sich in der Schlussphase eine Schulterverletzung zu und dürfte mehrere Wochen fehlen.

Remis im Sportpark

Der VfL Senden (Bezirksliga 4) bleibt weiter ungeschlagen, musste aber im Spiel gegen RW Ahlen in ein torloses Remis einwilligen und Tabellenplatz zwei an den TuS Germania Lohauserholz abgeben (fertigte zur gleichen Zeit den SV Herbern mit 4:0 ab/siehe unten). Ahlen erwies sich als der erwartet starke Gegner. Beide Teams neutralisierten sich nahezu über die gesamte Spielzeit. Das Spiel war geprägt von vielen Zweikämpfen im Mittelfeld. Senden hatte laut VfL-Trainerin Annika Scheunemann die klareren Chancen, war aber im Abschluss nicht zwingend genug. Die beste Gelegenheit vor der Pause hatte Lorena Gräfe, ihr Schuss knallte unter die Querlatte, prallte dann aber vor der Linie wieder auf. Verena Malkemper hatte ebenfalls die VfL-Führung auf dem Fuß.

In der zweiten Hälfte hatte Senden mehr Anteile, spielte variabler über die Außenbahnen und behauptete sich besser in den Zweikämpfen. Nur ließen sich die Vorteile nicht in Zählbares umwandeln. Da beide Torhüterinnen und auch die Abwehrreihen über 90 Minuten konzentriert agierten, blieb es beim 0:0. „Die Punkteteilung geht aufgrund der guten Leistung beider Teams absolut in Ordnung“, so Scheunemann abschließend.

In Ordnung geht auch die Leistung des SV Herbern, der in Hamm eine Stunde lang wenig zuließ. Ein Mal rettete das Aluminium für die Blau-Gelben, zwei, drei Mal war Jamie Mühlenweg auf dem Posten. Später brachte die SVH-Keeperin Yasmine Stromberg in der Box zu Fall. Maria Asnaimer verwandelte diesen Elfer (61.) ebenso wie den nächsten (70.), nachdem Gästespielerin Merle Birkhahn der Ball an die Hand gesprungen war. Asnaimer zum Dritten (77.) und Miriam Kalwei (83.) erledigten den Rest.