Fortuna Seppenrade souverän in Hausdülmen

Souveräner Meisterschaftsauftakt für Fortuna Seppenrade: Bei GW Hausdülmen gewannen die Schwarz-Gelben mit 3:0 (2:0) Der Sieg hätte laut Gäste-Coach Artur Nazarenus sogar „deutlich höher ausfallen müssen, aber wir haben etliche Eins-gegen-eins-Momente nicht genutzt, während Hausdülmen im gesamten Match genau eine Torchance hatte“. Zudem trafen Bastian Blechinger sowie Tammo und Jannis Harder jeweils das Aluminium.

Trotzdem waren bereits beim Wechsel die Weichen auf Sieg gestellt. Lukas Gudorf war in Minute 31 zur Stelle, nachdem GW-Keeper Nils Betten Blechingers Versuch aus der Halbdistanz nicht festhalten konnte. Das 0:2 markierte der Fortuna-Regisseur selbst (36.). Mit Wiederbeginn habe Hausdülmen dann etwas gedrückt, so Nazarenus, ohne allerdings die Besucher ernsthaft in Verlegenheit zu bringen.

Im Gegenteil: Michel Lüling, nach langer Leidenszeit endlich wieder im Fortuna-Aufgebot und erst eine knappe Viertelstunde vor dem Ende für Gudorf gekommen, machte wenig später den Deckel drauf. Bei einem Standard stand der Offensivmann am zweiten Pfosten goldrichtig (79.) und sorgte in der verbleibenden Spielzeit mehrfach für Entlastung.