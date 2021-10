Fortuna Seppenrade steht neben sich

Fortuna Seppenrade musste die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. „Grundsätzlich gibt es gegen eine Niederlage an sich nichts einzuwenden, aber die Art und Weise hat mich geärgert“, so die Trainerin.

Nach sieben Siegen am Stück musste Fortuna Seppenrade (Staffel 5) die zweite Niederlage in Folge hinnehmen. Nach dem bitteren 2:3 im Spitzenspiel bei der DJK Herten am vorvergangenen Sonntag verloren die Schwarz-Gelben nun auf eigenem Platz gegen den FC Marbeck mit 0:1 (0:1). Zwar ist die Fortuna dank der Siegesserie zum Saisonstart immer noch Tabellenzweiter, doch ist der Vorsprung auf den Tabellendritten Grafenwald auf nur noch einen Punkt zusammengeschrumpft.

Auch damit hätte Claudia Harder unter anderen Umständen noch leben können. „Grundsätzlich gibt es gegen eine Niederlage an sich nichts einzuwenden, aber die Art und Weise hat mich geärgert“, so die Seppenrader Trainerin. „Da war keine Bereitschaft zu spüren. Die erste Halbzeit war katastrophal. Damit haben wir Marbeck erst ins Spiel gebracht.“

Und der FC, auf dem Papier klarer Außenseiter, ließ sich nicht lange bitten. Nach einem langen Ball stand Gästespielerin Anna Rave völlig frei und brachte die Fortuna schon nach zehn Minuten in Rückstand.

Nun waren immerhin noch 80 Minuten zu spielen, doch für den Ausgleich kam der eigentliche Favorit bis zum Schlusspfiff nicht in Frage. Harder: „Ich würde gern von einer Torchance sprechen, aber es gab keine.“

Es gebe Tage, an denen es einfach nicht laufe, so die Trainerin. Die aber auch einmalig bleiben sollten: „Gegen Buldern müssen wir am nächsten Sonntag eine Reaktion zeigen.“

Fortuna: Manitz – Tüns, Krusa, Kück, Thiering – Bahlmann, Lojack, Strotmann, Althaus, Krebber – Hildmann.