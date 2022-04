Fortuna Seppenrade verliert bei Vorwärts Lette

Keine Punkte in Lette, aber auch keine wirklich schlechte Leistung. Trotz des 1:4 (0:2) sah Thomas Oesteroth, Coach des SV Fortuna Seppenrade, durchaus Positives.

Sven Majewski (r.), Jannis Harder und Co. mussten sich – wie im Hinspiel – Vorwärts Lette geschlagen geben.

Fortuna Seppenrade hat das vorgezogene Abendspiel bei Vorwärts Lette mit 1:4 (0:2) verloren. Der Coach der Schwarz-Gelben, Thomas Oesteroth, nannte „das Ergebnis enttäuschend, nicht aber unseren Auftritt an sich. Wir haben es nur versäumt, die eigenen Chancen zu nutzen. Und hinten waren wir nach ruhenden Bällen anfällig.“ So wie beim ersten und beim zweiten Gegentor. Luca Wolter und Nick Richter waren, jeweils nach einer Ecke, per Kopf erfolgreich. Bastian Blechinger hätte ebenfalls schon vor der Pause zwei Mal einnetzen können, sparte sich das Tor aber für den zweiten Durchgang auf. Nach einer geschickten Drehung brachte der neben Tammo Harder auffälligste Seppenrader den Ball im langen Eck unter.

Mike Mühlberger scheiterte kurz vor dem Ende noch am Aluminium. Da war das Match freilich längst entschieden, einen Konter der Coesfelder hatte Tim Püttmann zum 3:1 abgeschlossen. In Unterzahl – Kevin Enns war nach einem taktischen Foul des Feldes verwiesen worden – gar das 4:1, wieder per Standard: Linus Brocks verwandelte einen Freistoß direkt. Fortuna: Hegemann – Majewski (88. Malek), Tüns, Prumann, Adamczak (46. N. Holtermann) – Franke, Blechinger – Wischnewski (85. Merg), T. Harder, J. Harder – Mühlberger. Tore: 1:0 Wolter (8.), 2:0 Richter (24.), 2:1 Blechinger (53.), 3:1 Püttmann (69.), 4:1 Brocks (90.+5). Gelb-Rot: K. Enns (75./Lette).