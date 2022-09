Fortuna Seppenrade verliert Torspektakel

Hatte in Durchgang eins die Führung für Schwarz-Gelb auf dem Fuß: Nico Holtermann.

Nun hat es Seppenrade im Spitzenspiel der Kreisliga A gegen den Ortsnachbarn aus Olfen erwischt. Die Fortuna musste sich vor großer Kulisse mit 3:4 (1:2) geschlagen geben.

Die ersten 20 Minuten spielten sich fast nur im Mittelfeld ab, ehe Niklas Mählmann Fortuna-Keeper Jan Hegemann zu einer Glanztat zwang (21.). Nachdem auf der Gegenseite Nico Holtermanns Schuss im letzten Moment abgeblockt worden war, tanzte Mählmann die Abwehr der Schwarz-Gelben aus und markierte das 1:0 (27.). Ähnlich schlecht sah die Seppenrader Defensive beim 0:2 durch Fabian Beckmann aus, der seine Gegenspieler wie Slalomstangen stehen ließ (34.) Nur drei Minuten später verkürzte Tammo Harder per Elfer auf 1:2.

Rasante zweite Hälfte

Der zweite Abschnitt sollte wesentlich interessanter werden. Das Spiel dauerte keine 40 Sekunden, da hämmerte Jannis Harder das Leder unhaltbar in die Maschen. Die Freude über den Ausgleich aber währte nur kurz, denn Nico Hache zirkelte von der Strafraumgrenze unhaltbar den Ball zur erneuten Führung der Olfener ins Netz (51.). Hegemann verhinderte gegen Dustin Brüggemann einen höheren Rückstand (68.) und hatte Glück, dass der SuS-Mann wenig später nur den Pfosten traf. Als Beckmann in der 89. Minute auf 4:2 für den SuS erhöhte, weil die Hausherren zu weit aufgerückt waren, schien das Match gelaufen. Doch in der Nachspielzeit unterlief einem Olfener ein Handspiel. Tammo Harder verwandelte diesen sicher zum 3:4. „Es war eine verdiente Niederlage. Man hat gemerkt, dass Olfen dieses Spiel gewinnen wollte“, sagte Fortuna-Trainer Artur Nazarenus nach dem Spiel.

Fortuna: Hegemann – Tüns, Wischnewski, Majewski (72. Malek), N. Holtermann – T. Harder, J. Harder (78. Zimmermann), Gudorf, Blechinger – Weinland (72. Arnsmann), Bücker (38. Merg). Tore: 0:1 Mählmann (27.), 0:2 Beckmann (34.), 1:2 T. Harder (37./FE), 2:2 J. Harder (46.), 2:3 Hache (51.), 2:4 Beckmann (89.), 3:4 T. Harder (90.+2/HE).