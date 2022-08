Fortuna Seppenrade verliert unglücklich

Eine unglückliche Niederlage kassierten die Fußballerinnen von Fortuna Seppenrade zum Saisoneinstand mit einem 1:3 (1:2) beim VfL Grafenwald. Dennoch war Fortuna-Trainerin Claudia Harder mit der Leistung ihres Teams nicht unzufrieden: „Man darf nicht vergessen, dass wir sehr viele junge Spielerinnen dazubekommen haben. Die müssen sich an die Gangart bei den Seniorinnen erst noch gewöhnen.“

Vor allem hatten die Seppenraderinnen aber auch Pech im Abschluss oder scheiterten an der starken VfL-Keeperin. Klara Krebber (3.) und Sophia Hildmann (9.) hatten die frühe Führung auf dem Fuß. Stattdessen traf VfL-Spielerin Carolin Gutbier mit einem 20-Meter-Schuss in der zwölften Minute. Nach einem Freistoß aus dem Halbfeld legte Jennifer Reinholz fünf Minuten später nach. Marie Strotmann erzielte nach einer Ecke von Krebber per Kopf das 1:2 (27.). Marie-Luise Althaus und Krebber zogen knapp über das Tor (35./36.).

Nach der Pause verhinderte Fortuna-Keeperin Leonie Manitz im Eins-gegen-Eins das 1:3 (50.). Das fiel jedoch vier Minuten später, als die Gäste in einen gegnerischen Konter liefen. Lara Hallekamp (78.) und Krebber (88.) hatten den Anschlusstreffer auf dem Fuß, blieben aber erfolglos.

Fortuna: Manitz – Bieber, Krusa, Tüns, Hols – Busche, Althaus (60. Hallekamp) – Strotmann (60. Kortmann), Kerwien, Krebber – Hildmann (85. Masling).