Fortuna verliert in der Nachspielzeit

„Extremst unglücklich“ nannte Trainer Artur Nazarenus die 1:2 (0:1)-Heimniederlage von Fortuna Seppenrade am Dienstagabend im Heimspiel gegen den bisherigen Tabellenvorletzten DJK Rödder. Womit er gar nicht den entscheidenden Gegentreffer in der fünften Minute der Nachspielzeit meinte, sondern das Auftreten seiner Mannschaft.

„Wir haben in der ersten Halbzeit fahrig Fußball gespielt und sind während der ganzen Partie unter unseren Ansprüchen geblieben. Das war in vielen Belangen nicht das, was wir können.“ Dass sein Team verletzungsbedingt nicht in Bestbesetzung angetreten war, falle bei diesem Auftreten nicht ins Gewicht. „Diese Ausrede lasse ich nicht gelten.“ Und, so Nazarenus weiter: „Das war eine Riesenmöglichkeit, wieder oben Fuß zu fassen. Und die haben wir nicht genutzt.“

Mitte der ersten Halbzeit verloren die Fortunen in der Vorwärtsbewegung den Ball, ein DJK-Spieler bediente mit einem Pass in die Tiefe Patrick Becks – 0:1. „Da waren wir nicht wach genug“, sollte der Seppenrader Coach nach dem Schlusspfiff sagen.

Nach Wiederanpfiff lief es bei den Gastgebern besser als in den ersten 45 Minuten. Nico Holtermann setzte sich auf der linken Angriffsseite durch, bediente in der Mitte Sebastian Weinland, und der vollendete zum inzwischen verdienten Ausgleich. Zehn Minuten später legte Bastian Blechinger nach, doch der Schiedsrichter erkannte das 2:1 des Fortunen wegen angeblichen Abseits‘ nicht an. Die Seppenrader drückten weiter, doch fehlte am Schluss die letzte Konsequenz.

Wobei die Rödderaner nicht etwa den eigenen Strafraum zustellten und das Remis bloß über die Zeit retten wollten. Nazarenus: „Die haben uns bis in die Nachspielzeit angelaufen.“ Dafür belohnte sich die DJK dann noch kurz vor dem Schlusspfiff, als die Seppenrader wieder den Ball verloren, nicht schnell genug ins Umschaltspiel kamen und auf dem letzten Meter die Partie noch verloren.

In der Tabelle verbleibt die Fortuna auf dem fünften Platz, sechs Zähler hinter Tabellenführer Holtwick und drei Punkte hinter dem Zweiten Lüdinghausen.

Fortuna: Hegemann – Majewski, Franke, Wischnewski, Holtermann – Gudorf (64. Prumann), Merg – Weinland (90. Thiering), Blechinger, Mühlberger – J. Harder (73. Krusel). Tore: 0:1 Becks (22.), 1:1 Weinland (61.), 1:2 Ross (90.+5).