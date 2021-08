Früh übt sich

Vier Frauen vom Lauftreff Lüdinghausen nehmen am kommenden Wochenende am „Trans-Alpin-Run 2“ von Hirschegg im Kleinwalsertal nach St. Anton am Lech teil. Das sportliche Abschneiden des Quartetts rückt dabei in den Hintergrund.

„Morgenläuferinnen“ nennen sich vier Frauen vom Lauftreff Lüdinghausen, die sich einer ganz besonderen Herausforderung stellen möchten. Sie wollen beim „Trans-Alpin-Run 2“ am kommenden Wochenende in zwei Etappen von Hirschegg im Kleinwalsertal nach St. Anton am Lech laufen, rund 60 Kilometer, mit 4000 Höhenmetern. Und da aus beruflichen Gründen das Training meistens in den frühen Morgenstunden stattfand, war der Name „Morgenläuferinnen“ schnell gefunden.

Petra Göldner, Anke Köster, Silvia Lautenschläger und Carmen Gosmann, alle vier über 50 Jahre jung, haben sich seit Anfang 2021 auf diese große sportliche Aufgabe vorbereitet. Da im flachen Münsterland kaum Berge vorhanden sind, war die Tetekumer Schweiz mit ihrer Steigung vom Festplatz zum Funkturm ein beliebtes Trainingsterrain.

Fast so hoch wie die Alpen: der Hausberg des Quartetts in der Tetekumer Schweiz. Foto: Foto: Michael Beer

Auch fanden lange Trainingseinheiten im Sauerland, Ennepe-Ruhr-Kreis, Essen und natürlich in der Haard statt. Denn in den Alpen liegt der Start in rund 1000 Meter Höhe, geht dann rauf bis über 2000 Meter, wieder runter und nochmals auf 2300 Meter und zurück – und das an beiden Lauftagen, von Hirschegg nach Lech am Arlberg, von Lech dann zum Ziel in St. Anton.

Hilfe für Betroffene der Flutkatastrophe

Dieses Laufevent will das Quartett nutzen, um den Opfern der Hochwasserkatastrophe in der Eifel zu helfen. Gosmann hat familiäre Verbindungen in die Gemeinde Metternich, in der die Hälfte aller Haushalte in Mitleidenschaftgezogen wurde. Der kleine Bach Swist hatte sich dort in einen reißenden Strom verwandelt und viele Existenzen vernichtet. „Nichts tun ist für uns keine Option“, dachten sich die Läuferinnen und wollen ihren Auftritt in den Alpen zu einem Benefizlauf für die Hochwasseropfer machen. In Metternich hat sich ein Verein gegründet, der betroffenen Familien schnell und unbürokratisch helfen will, die keine Elementarversicherung haben.

Die Werbeagentur Kalte- gärtner hat dazu kostenlos Flyer mit vielen Infos erstellt. „Für jeden Höhenmeter 1 Euro“, heißt es da. Wer den Spendenlauf unterstützen möchte, kann seinen Beitrag unter dem Stichwort „Morgenläuferinnen“ auf das Konto von Metternich Hilft e.V., Kreissparkasse Euskirchen, Iban-Nummer DE 07 3825 0110 0001 6969 05, BIC WELADE1EUS, überweisen.

Das Team ist auch auf Instagram unter „morgenlaeuferinnen“ zu finden, ebenso die eingereichten Spenden, die, so hofft das Quartett, reichlich fließen. Der Erlös kommt direkt den betroffenen Bürgern zugute.