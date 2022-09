Frühstart des SC Union Lüdinghausen in Haltern

Eigentlich beginnt die Spielzeit in der Basketball-Landesliga erst in eineinhalb Wochen. Weil Union Lüdinghausen aber, wie praktisch jedes Jahr, an dem betreffenden Termin an einem Vorbereitungsturnier in München teilnimmt, legen die Nullachter einen Frühstart hin. Bereits am Dienstag (20. August) steht um 20.30 Uhr die Saisonpremiere beim ATV Haltern an. So oder so: Die Fünf von Toney Jewell scheint für den Re-Start gerüstet. Der abschließende Test in Hiltrup war erfolgreich (siehe unten), die vier, fünf neuen Leute – alle aus der eigenen U 20 – machen laut Lars Kremerskothen deutliche Fortschritte, wenngleich sie „körperlich und spielerisch natürlich noch zulegen müssen“. Abgänge gibt es in diesem Jahr keine.

Mehr Tiefe im Kader

Mithin sind die Nullachter deutlich breiter aufgestellt als in der Vergangenheit, „so dass wir nicht mehr sonntags mit sieben, acht Mann auflaufen müssen“, hofft der Teamsprecher. Die schmale Bank war ein wesentlicher Grund dafür, dass Union 2021/22 in den Blöcken hängenblieb und nach fünf Niederlagen ernsthaft um den Ligaverbleib bangen musste.

Das dürfe im neuerlichen Ringen um den Klassenerhalt kein zweites Mal passieren, fordert Kremerskothen – gerade weil die Liga ausgeglichener denn je sei. Zu den Favoriten zählten Bulmke (in der Vorsaison bärenstark) und Emsdetten. Neu dabei sind die Aufsteiger Vorwärts Ahlen und UBC Münster 3, dessen Kader im Wesentlichen aus bestens ausgebildeten U 19-Bundesliga-Leuten (NBBL) besteht.

Wie stark Oberliga-Absteiger FC Schalke 04, den die Steverstädter am 2. Oktober (Sonntag), 18 Uhr (Sekundarschule) bei ihrem ersten Heimauftritt empfangen, ist, kann Kremerskothen kaum abschätzen. Die Königsblauen, vor Corona noch stolzer Pro-A-Ligist, sind seither ziemlich abgeschmiert.

Auftaktgegner Haltern dürfte dagegen „in etwa unsere Kragenweite haben“, glaubt der 08-Guard. Die Mannschaft sei in etwa identisch mit jener Truppe, die Lüdinghausen im April an gleicher Stelle mit 71:70 bezwang.