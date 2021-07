Fünf Mal mit Profis arbeiten – Union gewährt USC Münster Asyl

Die Spiel- und Trainingsstätte des USC Münster am Berg Fidel bleibt wegen umfangreicher Renovierungsarbeiten bis September dicht. An fünf Montagen weichen die „Unabhängigen“ nach Lüdinghausen aus – sehr zur Freude des örtlichen SC Union.

Reibereien gibt es in den besten Beziehungen. Die Volleyball-Verantwortlichen des SC Union Lüdinghausen etwa hatten in der Vergangenheit gelegentlich das Gefühl, dass die Partnerschaft mit dem USC Münster eher ein Geben denn ein Nehmen war. Etwa in der Frage, ob 08-Talente, die an den am USC angedockten Bundesstützpunkt wechseln, per Doppelspielrecht weiter für den hiesigen Regionalligisten servieren dürfen. „Absolut harmonisch“ und „auf Augenhöhe“ seien dagegen die jüngsten Gespräche mit den „Unabhängigen“ verlaufen, schwärmt Union-Abteilungsleiter Dirk Havermeier.

Dabei ging es um die Bitte des Bundesligisten, im August in der nagelneuen Leistungssporthalle an der Konrad-Adenauer-Straße üben zu dürfen. Hintergrund: Die Spiel- und Trainingsstätte des Rekordmeisters West am Berg Fidel wird in diesen Wochen renoviert. Ab dem 9. August, nur wenige Tage nach der Bauabnahme, absolviert das Team von Lisa Thomsen an fünf Montagabenden seine Vorbereitungseinheiten in der Steverstadt.

Nehmen die denen also jetzt auch noch die schmucke Arena weg? Havermeier widerspricht: „Wir haben deshalb nicht weniger Hallenzeiten für unsere eigenen Mannschaften.“ Es sei, im Gegenteil, „eine Win-win-Situation für beide Klubs“. Die Union-Trainer hätten die Möglichkeit, den Profis bei deren Übungen über die Schulter zu schauen. Und die Berufsvolleyballerinnen würden, andersrum, insbesondere den 08-Jugendspielerinnen vor Ort wertvolle Tipps geben.