Ganz großes Tennis?

Das Final Four findet am 22. und 23. April (Freitag/Samstag) in der Porsche-Arena statt – eingebettet in den Stuttgarter Tennis-Grand-Prix. Was nicht überall Begeisterung auslöst. Auch der Termin ist heikel.

2021 wurde das Final Four in der Wipperfelder Voss-Arena ausgetragen, 2022 ist die Halle ein paar Nummern größer.

Das Final Four ist für Union Lüdinghausen aktuell ziemlich weit weg. Der hiesige Badminton-Bundesligist, der sich sowohl 2019 (Willich) als auch 2021 (Wipperfeld) für das Endturnier um die Deutsche Meisterschaft qualifiziert hatte (2020 gab es keine Austragung), müsste nicht nur in der Tabelle mindestens zwei Plätze gutmachen, sondern sich darüber hinaus in einem Playoff-Viertelfinale durchsetzen, um ein drittes Mal dabei zu sein. Und selbst dann wäre das Final Four, geografisch, immer noch ziemlich weit weg: Es soll, so haben es die Liga (DBLV) und die Vermarktungsgesellschaft Badminton Deutschland (VBD) beschlossen, am 22. und 23. April (Freitag/Samstag) in der Porsche-Arena steigen – eingebettet in den Stuttgarter Tennis-Grand-Prix.

Man bräuchte also, selbst mit einem Sportboliden aus Zuffenhausen, etliche Stunden, um aus NRW (wo vier Erstligaklubs, darunter Branchenprimus 1. BC Wipperfeld, beheimatet sind) an den Ort der DM-Entscheidung zu gelangen. Aus dem durchaus reiselustigen Lüdinghausen, fürchtet Michael Schnaase, würde sich im Fall der Fälle kaum ein Fan auf den Weg zum Final Four machen – erst recht nicht an einem arbeitnehmerunfreundlichen Freitag. Aber: „Das wäre ja nicht anders, fände das Turnier in Saarbrücken oder Dortelweil statt.“

Mehr TV-Präsenz

Der Union-Boss hält es grundsätzlich für nachvollziehbar, die Mannschafts-DM an einen Bundesligisten zu vergeben, idealerweise einen, der beim Final Four vertreten ist. So sei automatisch ein bestimmtes Fan-Aufkommen garantiert. Auf der anderen Seite sträube er sich nicht dagegen, „was Neues auszuprobieren. Wenn Stuttgart sich bewährt: prima. Wenn nicht, wird es vermutlich bei diesem einen Mal bleiben.“

So sieht das auch Heinz Kelzenberg, Mann für alles beim TV Refrath mit Sitz im DBLV-Vorstand: „Um unseren Sport sichtbarer zu machen, ist das eine große Chance.“ Allein die mögliche Fernsehpräsenz. Zwar zeigt sportdeutschland.tv längst alle wichtigen Events. Aber die Porsche-Grand-Prix-Medienpartner SWR, Eurosport oder DAZN seien da eine ganz andere Nummer. Eine weitere Hoffnung der Entscheider: Tennis-Fans für den Badminton-Sport zu begeistern. Und wenn das Vorhaben nicht verfängt? „Dann gehen wir 2023 halt wieder in irgendeine Turnhalle“, sagt Kelzenberg (so wie er das Wort „Turnhalle“ ausspuckt, denkt man gleich an gewienerte Böden und miefige Umkleiden).

Kollision mit EM?

Der Ligavertreter räumt indes eine etwaige Terminkollision ein. Unmittelbar nach dem Final Four steht die Individual-EM an (wo, ist noch offen). Daher auch die Vorverlegung um einen Tag. Sollte es den Top-Athleten der Bundesligaklubs, die nahezu alle an der Europameisterschaft teilnehmen, nicht möglich sein, beides in Einklang zu bringen, „wird das Final Four selbstverständlich zu einem anderen Zeitpunkt an einem anderen Ort stattfinden – wahrscheinlich in der Voss-Arena“, so Kelzenberg.

Also doch wieder Wipperfeld? Hätte man ja auch gleich haben können, findet Andreas Lamsfuß. Der BCW-Macher hält eh nicht so viel von den DBLV-Plänen. Schon im Vorjahr habe sein Team aufgrund von Reisebeschränkungen auf sechs Spieler verzichten müssen. Passiere etwas Ähnliches 2022 ein zweites Mal: „Wie soll ich das denn unserem Hauptsponsor verkaufen?“ Außerdem hat Lamsfuß die Sorge, dass das Final Four ein bisschen untergehen könne in einem solchen Rahmen wie dem in Stuttgart. Die Team-DM wäre dann: ein bloßes Anhängsel des Porsche-Grand-Prix.

Lamsfuß will nach Gummersbach

Am allerliebsten würde Wipperfelds Vorsitzender in der Schwalbe-Arena im benachbarten Gummersbach etwas ähnlich Großes aufziehen, aber in Eigenregie: „Da könnte man die örtlichen Zweitligahandballer mit einbinden, oder das Tischtennis-Final-Four. Das Medieninteresse wäre auch dort ganz sicher gegeben.“

Und wann richten die Lüdinghauser zum ersten Mal die Mannschafts-DM aus, seit es dieses Format gibt? Jetzt, wo sie doch diese schöne neue Halle haben? „Das ist sicher eine Option für die Zukunft“, erklärt Schnaase – „aber nur dann, wenn Union eine realistische Chance hat, sich dafür zu qualifizieren“.