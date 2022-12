Gelungene Premiere bei Union Lüdinghausen

Und wieder gab es eine Premiere für die Badmintonabteilung des SC Union Lüdinghausen. Verschiedenste Ranglistenturniere bis hin zur DBV-Ebene hatten die Nullachter zuletzt ausgerichtet. Doch eine Deutsche Meisterschaft, in dem Fall in der Klasse U13, war „ absolutes Neuland“, so Orga-Chef Hans-Werner Bartsch in seiner Begrüßungsrede. Die Herausforderung meisterte der Gastgeber dank vieler helfender Hände bestens. Zwar gab es anfänglich eine kleine Verzögerung, Grund: die vielen Krankmeldungen. Nachdem die Auslosungen aktualisiert worden waren, lief das Turnier aber reibungslos.

Positiver Nebeneffekt der Erkältungswelle und der damit verbundenen Abmeldungen: Amelie Kaschura und Ineke Block, die beiden Lokalmatadorinnen durften in gleich mehreren Konkurrenzen an an den Start gehen. Die U 11-Spielerinnen hatten mit den German Masters – den inoffiziellen nationalen Titelkämpfen, bei denen beide hocherfolgreich waren – ihren eigentlichen Saisonhöhepunkt bereits hinter sich. Nun galt es auszuloten, ob sie schon mit den bis zu zwei Jahre Älteren mithalten können.

Lospech im Einzel

Los ging es im Mixed, wo sich Block und Tristan Theobald (TV Refrath) in der ersten Runde der Tübinger Paarung Artur Plaisant/Sara Storz (SpVgg. Mössingen) deutlich geschlagen geben mussten. Im Einzel währte Blocks Freude über den Erstrundensieg gegen Johanna Tran (SSV WBG Bochum) nur kurz, da im Achtelfinale die top-gesetzte Alexia Nedelcu (TSV Wolfstein) wartete. Die junge Lüdinghauserin verlor das ungleiche Duell mit 8:21 und 8:21. Kaschura begann nervös, kam gegen Swara Santosh Krishna (TG Unterliederbach) nicht recht ins Spiel und verlor das Match mit 16:21 und 6:21.

Langer Tag fordert Tribut

Besser lief es im Doppel. Dort zeigten die amtierenden Westdeutschen Meisterinnen, dass 2023 mit ihnen auch auf nationaler Ebene zu rechnen sein wird. Das Duo Sophia Hauer/Mia Wagner (SuS Obere Saar/BV Schaffhausen) bezwangen die beiden Unionistinnen eindrucksvoll mit 21:18 und 21:15. Ein Freilos bescherte den beiden Steverstädterinnen den Einzug in die Runde der letzten Acht. Das Halbfinale und damit eine Medaille: plötzlich nur einen Wimpernschlag entfernt. Doch der lange Turniertag forderte seinen Tribut. Im letzten Match, das erst um kurz vor 20 Uhr begann, blieben Block/Kaschura unter ihren Möglichkeiten und verloren gegen Jana Hölting/Jule Meinhardt (BC Phönix Hövelhof/SV GutsMuths Jena) in zwei Sätzen.

Somit fanden die Halbfinals und Endspiele tags darauf ohne Lüdinghauser Beteiligung statt. Die Titel gingen im Einzel an Lovis Deters (Tura Niederhöchstadt) und Meinhardt. Im Doppel triumphierten Deters und Jannes Ernst (BC Tempelhof) sowie, bei den Mädchen, Nedelcu und Ailin Zheng (TSV Nürnberg). Deutsche Meister im Mixed wurde die Paarung Ernst/Nedelcu.