Getrennt kicken, vereint spenden

Am Samstag (7. August) kommt es ab 15 Uhr auf dem Westfalenring zum hochinteressanten Lokalduell zwischen Union Lüdinghausen und Fortuna Seppenrade. Trotz der besonderen Rivalität rückt das Sportliche in den Hintergrund.

Das bis dato letzte Duell der beiden Ortsrivalen auf dem Hauptplatz am Westfalenring fand am 16. Oktober 2011 statt – und endete torlos (hier ein Zweikampf zwischen Ex-Fortuna-Skipper Björn Wirmann / l. und dem damaligen Lüdinghauser Angreifer Florian Fricke).

Vieles von der Rivalität zwischen Union Lüdinghausen und Fortuna Seppenrade ist größtenteils Folklore – gepflegt vor allem von den meist älteren, beinharten Fans beider Klubs. Tatsächlich hätten sich die einstmals schwierigen Beziehungen zwischen Schwarz-Gelb und Schwarz-Rot zuletzt merklich entspannt, wie Fortuna-Vize Helmut Nottenkämper und Daniel Schürmann vor dem ersten freundschaftlichen Vergleich seit einer halben Ewigkeit am morgigen Samstag (7. August), 15 Uhr, am Westfalenring betonen.

Die Spieler hätten eh keine Berührungsängste, weiß der stellvertretende 08-Abteilungsleiter und nennt als Beispiel die Hochzeit von Union-Rückkehrerer Jonas Höning am vergangenen Wochenende, auf der Akteure beider Teams das Brautpaar in bestem Einvernehmen hochleben ließen. Höning ist längst nicht der Einzige, der bereits auf beiden Seiten des Kanals aktiv war. Fortuna-Coach Mahmoud Abdul-Latif zum Beispiel führte die Nullachter 2016 als Trainer in die Bezirksliga. Etwa zu der Zeit gab es, im Pokal, auch das letzte direkte Duell (in der Meisterschaft gehen die Teams seit über neun Jahren getrennte Wege). Abdul-Latif erinnert sich: „Wir waren nach dem Aufstieg vielleicht ein bisschen zu entspannt, Seppenrade dagegen hat lichterloh gebrannt – und uns am Ende, völlig verdient, mit 2:0 geschlagen.“

Erlös geht an Betroffene des Jahrhunderthochwassers

Gegen einen neuerlichen Sieg der Fortuna hätte Abdul-Latif, anders als damals, natürlich nichts einzuwenden. Viel wichtiger als das Endergebnis sei aber etwas ganz anderes: Dass Menschen aus beiden Ortsteilen in großer Zahl kommen und fleißig spenden. Denn: Das Treffen ist als Benefiz-Match ausgewiesen. Die Einnahmen gehen komplett an Betroffene des Jahrhunderthochwassers.

„Wir nehmen keinen Eintritt, stellen aber an beiden Eingängen ein Sparschwein auf. Jeder gibt so viel, wie er kann“, erläutert Schürmann das denkbar einfache Prinzip. Beide Seiten haben sich überdies darauf verständigt, den Betrag am Ende aufzustocken.

Geplant war das Duell (das es in Zukunft häufiger geben soll) lange vor den verheerenden Fluten in NRW und Rheinland-Pfalz. Und zwar, um den aufwendig wiederhergestellten Hauptplatz einzuweihen. „Ein Teppich“, strahlt der neue 08-Cheftrainer Matthias Gerigk. Wie gemacht für einen gepflegten Vorbereitungs-Kick. Bereits um 11.45 Uhr tritt an gleicher Stelle die U 23 des SC Union gegen den PSV Bork (beide Kreisliga B) an.

3 G-Regeln beachten

Eingeladen sind auch Bürgermeister Ansgar Mertens, seine Stellvertreter Anton Holz und Christoph Davids sowie der Beigeordnete der Stadt, Matthias Kortendieck. Nottenkämper und Schürmann hoffen, dass möglichst viele Menschen – egal, ob sie es mit dem gastgebenden Bezirks- oder dem A-Ligisten halten – dem Beispiel der Verwaltungsspitze folgen.

Allerdings sind dabei die 3 G-Regeln zu beachten. Vollständig Geimpfte oder Genesene dürfen sich auf dem ohnehin weitläufigen Areal in beliebiger Zahl verteilen. Sie müssen sich nur per Luca-App einloggen, Abstand halten und die Maske aufsetzen, sobald sie ihre festen Plätze verlassen – zum Beispiel, um sich am Wurst- oder Getränkestand zu stärken. Darüber hinaus wird bis zu 100 Personen, die einen negativen Schnelltest vorweisen können, Einlass gewährt (deshalb auch die beiden Eingänge).