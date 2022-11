Globetrotter Tenvorde bleibt daheim – oder?

Darf man eigentlich noch „Schlachtenbummler“ sagen? Falls ja, fände sich Georg Tenvorde als solcher gewiss treffend beschrieben. Der Mann ist 62 Jahre alt, Fan der DFB-Elf und extrem reiselustig. Bei der WM in Südafrika war der Lüdinghauser ebenso vor Ort wie vier Jahre später in Brasilien und 2018 in Russland. Nur die Weltmeisterschaft in Katar, die morgen beginnt, lässt Tenvorde aus.

Nun gibt es 1001 Gründe, nicht ins Morgenland zu reisen. Die Hitze. Der merkwürdige Termin kurz vor dem Fest. Die Toten auf den Baustellen. Der korrupte Weltverband. Bezahlte Claqueure, die wenigstens ein bisschen Stimmung in die Bude bringen sollen. Die Missachtung der Menschenrechte im Gastgeberland. Dass Turnierbotschafter Khalid Salman Schwule allen Ernstes als „geistig geschädigt“ diffamiert hat. Tenvorde bleibt aber vor allem deshalb daheim, da er kürzlich erkrankt und „noch nicht ganz auf dem Damm“ sei.

TV-Berichte erschütternd

Die jüngsten Medienberichte helfen ihm natürlich dabei, das Fernweh zu überwinden: „Die Vergabe des Turniers nach Katar hat man ja immer schon kritisch hinterfragt. Aber was da zuletzt teilweise ans Tageslicht gekommen ist, erschüttert einen noch zusätzlich.“

Außerdem hat der Fußball-Globetrotter die bisherigen Reisen immer auch genutzt, um Land und Leute kennenzulernen. Geht schlecht in einem Emirat, das sich einerseits gegenüber der westlichen Welt stark abschottet. Und das man, „wäre es nicht so heiß, mit dem Fahrrad an einem Tag umrunden könnte“, sagt Tenvorde nur halb im Scherz.

Wobei: Ein kleines Hintertürchen gen Orient lässt sich der Steverstädter dann doch offen: „Sollte Deutschland das Finale erreichen und ich bis dahin vollständig genesen sein, bin ich vielleicht doch wieder so bekloppt, und fliege spontan nach Katar – falls ich irgendwie an Karten komme.“

DFB-Elf nicht Top-Favorit

Reichlich viele Unwägbarkeiten. Allein die Aussichten der DFB-Elf: Top-Favoriten auf den Titel sind laut Tenvorde andere. Brasilien, vielleicht wieder Frankreich. Das seit einer Ewigkeit ungeschlagene Argentinien.

Oder doch die Belgier? Deren Aufbruch Richtung Weltspitze hat er ja selbst miterlebt, 2014 in Brasilien. Für die „goldene Generation“ um Kevin de Bruyne, Romelu Lukaku und Co. ist es „wohl die letzte Chance, eine große Meisterschaft zu gewinnen“, meint der hiesige Experte, der einst selbst für Union kickte und ehrenamtlich die Geschäfte des Vereins führt. Aber auch den Deutschen sei „einiges zuzutrauen. Die Gruppenphase werden sie diesmal ja wohl überstehen. Und dann kommt es ein bisschen auf die Auslosung an.“

Tenvorde wird (mindesten) die Vorrunde daheim auf der Couch verfolgen. Von einem TV-Boykott hält er wenig: „Die Spieler können schließlich nix für das Versagen der Funktionäre.“ In WM-Stadien trifft man den Lüdinghauser dann wohl wieder 2026, in den USA, Kanada und Mexiko.