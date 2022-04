Görlich-Verletzung schockt Union Lüdinghausen

Die Serie von Union Lüdinghausen ist gerissen. Nach vier Siegen am Stück unterlag die Elf von Mahmoud Abdul-Latif, Daniel Schürmann und Ingo Witschenbach beim neuen Tabellendritten SpVg Blau Gelb Schwerin mit 3:7 (1:2). Viel schwerer als die Niederlage wiegt aber Sven Görlichs Verletzung. Lüdinghausens „aggressive leader“, der großen Anteil an der zuletzt so positiven Entwicklung der „Eisernen“ hatte und im Kampf um den Ligaverbleib eigentlich unverzichtbar ist, wird dem Team lange fehlen.

Lange Unterbrechung

13 Minuten vor dem Abpfiff sei Görlich beim Stand von 4:2 für die Blau-Gelben mit einem Gegenspieler zusammengekracht, so Witschenbach. Dem Schweriner dürfe man keine Absicht unterstellen, überhaupt sei es eine insgesamt sehr faire Begegnung gewesen. Für Görlich nahm sie trotzdem ein furchtbares Ende. Erste Diagnose: Fraktur des Unterschenkels. Eine Dreiviertelstunde lang war das Match unterbrochen, per RTW ging‘s für den 08-Unglücksraben anschließend in die Klinik.

Nach Fußball stand anschließend keinem Schwarz-Roten mehr der Sinn. Die drei weiteren Gegentore in der Schlussphase: ebenso eine Randnotiz wie die beiden 08-Treffer, die Rückkehrer Markus Rips erzielte. Nils Husken hatte das zwischenzeitliche 1:2 für die Nullachter in der Nachspielzeit von Hälfte eins erzielt. „Wir waren nicht so griffig wie in den Vorwochen und haben die Außenbahnen nicht zugestellt bekommen“, berichtete Witschenbach. Aber auch das war an diesem Nachmittag: Nebensache.

Union: Keuthage – Martel, Schürmann, Homann, Krüger – Voll, Blesz (43. Weimer) – Itoua (57. Rips), Görlich (77. Mikic), N. Hüser – Husken. Tore: 1:0 Ballmann (20.), 2:0 Stolte (23.). 2:1 Husken (45.+2), 3:1 El-Lahib (59.), 3:2 Rips (61.), 4:2 El-Lahib (66.), 5:2/6:2 Wissing (86./88.), 6:3 Rips (90.+2), 7:3 El-Lahib.