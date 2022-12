Grundtugenden gefragt – Artur Nazarenus zieht Bilanz

Die Hinrunde in der Kreisliga A 2 Ahaus/Coesfeld ist seit sechs Tagen Geschichte – und Fortuna Seppenrade als Vierter in Schlagdistanz. Obschon wichtiges Personal teils lange gefehlt hat. Auch Artur Nazarenus hat wenig an den bisherigen Auftritten seiner Elf auszusetzen. Der Cheftrainer der Schwarz-Gelben stand unserem Redaktionsmitglied Florian Levenig Rede und Antwort.

Zehn Siege, 31 Punkte, Platz vier: Zufrieden, oder?

Nazarenus: Definitiv – gerade wenn man sich die Nebenschauplätze anschaut. Wie oft wir bei der Aufstellung improvisieren mussten. So gesehen ist die Hinrundenausbeute sehr, sehr ordentlich.

Es gab nur eine kritische Phase mit den drei Niederlagen am Stück – gegen Lüdinghausen, Rödder und Holtwick.

Nazarenus: Wobei ich Holtwick da noch rausnehmen würde, weil wir dem souveränen Tabellenführer lange ebenbürtig waren und aufgrund der Leistung eigentlich einen Punkt hätten mitnehmen müssen.

War die Rödder-Pleite eine direkte Folge des 1:4 gegen Lüdinghausen?

Nazarenus: Nein. So bitter die Niederlage im Ortsderby war: Gegen Rödder hat schlicht die nötige Einstellung gefehlt – wie schon in den ersten 20 Minuten gegen Darup oder letzten Sonntag in Hälfte eins gegen Nottuln. Die Jungs glauben manchmal, sie könnten die Dinge rein spielerisch und mit 95 Prozent Einsatz lösen. Nein, können sie nicht. Taktik, fußballerisches Vermögen: kannst du alles komplett vergessen ohne Leidenschaft und Engagement.

Erwischen Sie sich bei dem Gedanken, wie viel mehr möglich gewesen wäre, hätte nicht Mike Mühlberger zu Saisonbeginn und später Tammo Harder lange gefehlt?

Nazarenus: Natürlich müssen wir nicht über die riesige Qualität der beiden reden. Aber man kann es ja auch positiv sehen: Andere sind dafür in die Bresche gesprungen, haben plötzlich sehr viel Spielzeit bekommen – und ihre Sache durchweg gut gemacht.

Louis Heimann zum Beispiel.

Nazarenus: Auch. Wobei Louis trotz seiner jungen Jahre ja bereits eine ganze Weile Stammkraft ist. Ich denke da eher an Nico Holtermann. Oder Luca Merg. Aber ob das nun Leute aus der A-Jugend oder der zweiten Mannschaft sind, die immer wieder aushelfen: Alle machen ihre Sache richtig klasse. Und: Es ist eine Entwicklung erkennbar. Die Perspektive stimmt.

Wann ist Tammo Harder wieder fit?

Nazarenus: Nach der Winterpause, denke ich.

Neun Punkte beträgt der Rückstand auf Holtwick. Geht da noch was? Oder machen Holtwick, Billerbeck und Lüdinghausen das Titelrennen untereinander aus?

Nazarenus: Erstens: Meister zu werden, war nie der Plan, insofern sind wir doch in einer komfortablen Situation. Was das Spitzentrio angeht: Wir haben gerade Halbzeit. Und Holtwick war in den vergangenen Wochen nicht mehr ganz so souverän wie zu Saisonbeginn. Auch werden die drei genannten Teams einander gegenseitig Punkte wegnehmen. Schauen wir doch mal, ob wir vielleicht davon profitieren können. Nahziel ist, die sechs noch zu vergebenen Zähler in diesem Jahr zu holen.

Obacht, morgen, 14.30 Uhr, gastiert GW Hausdülmen im Rosendorf – Schlusslicht zwar, aber eines von nur zwei Teams, das nicht gegen den Klassenbesten verloren haben.

Nazarenus: Richtig. Gerade da sind – siehe Darup, siehe Nottuln – die Grundtugenden gefragt. Sonst wird das ein richtig hartes Brett.

In der Vorweihnachtszeit werden gern die Weichen für die kommende Spielzeit gestellt. Machen Thomas Oesteroth und Sie weiter?

Nazarenus: Es gibt tatsächlich einen Termin mit dem Vorstand. Aber das Gespräch steht noch aus.