Gute Gastgeber – Union Lüdinghausen räumt ab

Strahlende Gesichter an allen Orten: Die Offiziellen und die vielen ehrenamtlichen Helfer freuten sich, dass sie das erste große Badmintonturnier in der Drei-Burgen-Arena sehr gut über die Runden gebracht hatten und viel Lob für die Ausrichtung erhielten. Und zumindest drei der Lüdinghauser Starter bei der nationalen Rangliste der Altersklasse U 15 konnten sich sogar – zum Teil doppelt – über den Sprung aufs Siegertreppchen freuen.

Letzteres kam dabei gar nicht so überraschend, beherrschen doch die beiden Unionisten Leon Kaschura und Linus Emmerich diese Altersklasse nach Belieben. So war es auch kein Wunder, dass sich beide am Sonntag im Endspiel des Jungeneinzels gegenüber standen. Wie meistens hatte hier Kaschura das bessere Ende für sich – sogar überraschend klar. Er siegte mit 21:15 und 21:10 gegen seinen Vereinskonkurrenten.

Zuvor standen sich die beiden Kontrahenten auch im Finale des gemischten Doppels gegenüber. Hier wurde es allerdings deutlich knapper. Letztlich musste sich aber wieder Emmerich geschlagen geben. Er unterlag hauchdünn im dritten Satz mit 19:21 gemeinsam mit Sina Otto vom SV 1880 Unterpörlitz einer rein Lüdinghauser Paarung. Denn Kaschura stand Juna Bartsch zur Seite, die sich ganz besonders über ihren Erfolg freute.

Erfolgreiche Heimschläfer

Auch die weiteren Nullachterinnen schlugen sich gut. Julika Block zeigte vor allen Dingen im Einzel eine starke Leistung, scheiterte aber in der Gruppe an der späteren Zweitplatzierten in drei Sätzen. Auch Aylia Vogt sowie Juna Bartsch kamen im Einzel trotz guter Auftritte in dem starken Teilnehmerfeld nicht über die Gruppenphase hinaus. Allen fünf Spielern des Ausrichters war aber deutlich anzumerken, dass sie sich über das „Heimspiel“ sehr freuten. „Zu Hause schlafen und keine langen Fahrten“, so sagte es Leon Kaschura stellvertretend für alle anderen beim Fototermin vor der Halle.

Mit der gelungenen Ausrichtung einer Großveranstaltung sehen sich die Verantwortlichen der 08-Badmintonabteilung gut aufgestellt, um weitere attraktive Veranstaltungen nach Lüdinghausen zu holen. Die erste wird schon an diesem Sonntagnachmittag (27. März) sein, wenn um 14 Uhr der TV Refrath zum Playoff-Viertelfinale um die Deutsche Mannschaftsmeisterschaft in die Drei-Burgen-Arena kommt.