Halb Europa zu Gast bei Union Lüdinghausen

Am 20. und 21. Mai (Samstag/Sonntag) richtet Union Lüdinghausen in der Drei-Burgen-Arena ein großes Jugendturnier für zwölf Mannschaften aus bis zu sieben Nationen aus. Für Cornelia Kandler und ihr Orga-Team bedeutet das vor allem: viel Arbeit.

Dass Union Lüdinghausen Großveranstaltungen kann, hat der Verein in der Vergangenheit oft genug bewiesen. Etwa die Ausrichtung Westdeutscher Meisterschaften. Auch ein Jugendturnier mit internationaler Beteiligung hat es in der Steverstadt schon gegeben, 2016 war das. Was die Nullachter aber am Wochenende nach Christi Himmelfahrt (20./21. Mai) vorhaben, ist noch mal eine andere Nummer. Nicht weniger als zwölf U 18-Mannschaften aus halb Europa sollen dann in der Drei-Burgen-Arena aufschlagen.

Verein und Kommune haben einen guten Draht ins Ausland, das ist allseits bekannt. So werden Teams aus den Partnerstädten Nysa (Polen) und Taverny (Frankreich) im Frühjahr in Lüdinghausen erwartet. Aber auch persönliche Kontakte haben bei der Zusammenstellung des Feldes geholfen. Claudia Schlegel, Ex-Union-Trainerin, trommelte in ihrer Wahlheimat Schweden erfolgreich für eine Teilnahme. Eine Enkelin des langjährigen 08-Vorstands Achim Franke lebt in der Schweiz, die Eidgenossen schicken dem Vernehmen nach eine Regionalauswahl.

Fragezeichen hinter Türkei und Ukraine

Kleine Fragezeichen stünden noch hinter der Anreise der Teams aus Istanbul – den Kontakt hat Frauen-Coach Suha Yaglioglu hergestellt – und der Ukraine (der der einstige 08-Nachwuchstrainers Vasyl Dachauer entstammt), wie Cornelia Kandler, Orga-Chefin und Jugendleiterin der Volleyballabteilung erklärt: „Was die jungen Damen aus der Ukraine betrifft, gibt es aufgrund der Kriegswirren natürlich ein paar Unwägbarkeiten und Fallstricke.“ Die Sportlerinnen aus der Türkei müssten derweil ein entsprechenden Visum für das Gastspiel beantragen. „Aber“, so Kandler, „wir arbeiten dran und hoffen, alle eingeladenen Mannschaften im Mai bei uns begrüßen zu dürfen.“

Zwei Union-Combos, die WVV-Auswahl, eine Abordnung des USC Münster sowie Mannschaften aus Paderborn und Sorpesee vertreten demnach bei dem Bis-zu-sieben-Nationen-Turnier die deutschen Farben.

Für Kandler und Co. bedeutet das vor allem: viel Arbeit. Über 150 Menschen wollen (privat oder in Turnhallen) untergebracht, verpflegt und bespaßt werden. Und das nicht nur an dem betreffenden Wochenende selbst. Die ersten Teams reisen bereits am Mittwoch vor dem Feiertag an. Zum umfangreichen Programm zählen ein Besuch des Grasbahnrennens und eine Fahrt nach Münster (Empfang bei OB-Stellvertreterin Angela Stähler inklusive). Um das alles wie geplant stemmen zu können, hofft Kandler auf möglichst viele helfende Hände. Interessenten wenden sich per E-Mail an die 08-Jugendleiterin (kleiner. onkel.61@gmail.com).