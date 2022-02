Halbes Auswärtsspiel – Union Lüdinghausen vs. SG Langenfeld

Müssen sich am Samstag strecken, damit die Punkte im Berufskolleg bleiben: Felice-Lyn Lethaus (l.), Louisa Kaiser und Co.

Suha Yaglioglu, Coach des Volleyball-Regionalligisten Union Lüdinghausen, freut sich auch deshalb auf das Match am Samstag (12. Februar), 17 Uhr, gegen die SG Langenfeld, „weil deren Trainer, Michael Wernitz, so nett ist“. Man kennt sich aus gemeinsamen Drittligazeiten, als Yaglioglu noch in Diensten des ASV Senden stand. Inzwischen spielen die Rheinländerinnen eine Etage tiefer. Wernitz ist geblieben, wie auch Teile des Teams. „Das ist eine gute, routinierte Truppe“, weiß Yaglioglu über den morgigen Gegner.

Doch bei aller Wertschätzung für die SG und deren Coach: Die Punkte sollen bitteschön daheim in Lüdinghausen bleiben. Schließlich belegt die SG aktuell jenen vierten Platz, auf den auch die Nullachterinnen scharf sind, um am Ende doch noch die Klasse zu halten. Derzeit trennen beide Teams sechs Zähler, im Idealfall – also einem 3:0- oder 3:1-Heimerfolg – würde Union den Abstand halbieren.

Wobei das mit dem Heimvorteil so eine Sache sei: Da in der Drei-Burgen-Arena am Samstag Bundesliga-Badminton dargeboten wird und die Yaglioglu-Sechs ins Berufskolleg ausweichen muss, „ist das für uns ein halbes Auswärtsspiel“. Immerhin: Die Lüdinghauserinnen seien am Wochenende vollzählig, „vielleicht kriegen wir zusätzlich Verstärkung aus der Zweiten“.

Seinen Schützlingen gibt der Chefcoach mit auf den Weg, „mutig und mit Spaß aufzutreten. Wer zu ängstlich agiert, hat im Grunde schon verloren.“