Höhere Mathematik – Union Lüdinghausen muss Heimspiele gewinnen

Die Regionalliga-Volleyballerinnen des SC Union Lüdinghausen waren in den vergangenen Wochen fleißig. Sie haben versucht, die Annahme zu stabilisieren und die Aufschläge zu optimieren, um für die beiden letzten, alles entscheidenden Heimspiele am Samstag, 16 Uhr, gegen Wachtberg und tags darauf, gleiche Zeit, gegen Düsseldorf – jeweils in der Drei-Burgen-Arena – gerüstet zu sein. Rechnen habe ebenfalls auf dem Trainingsplan gestanden, wie 08-Coach mit einem leichten Schmunzeln anmerkt. Denn der Kampf um den Klassenerhalt ist fast schon: höhere Mathematik.

Während die drei ersten Plätze in der Abstiegsrunde an Essen, Herten und Düsseldorf vergeben sind, kommen für den rettenden vierten Rang noch vier Teams in Betracht: Gladbeck, Langenfeld (je 20 Punkte), Lüdinghausen (17) und selbst Wachtberg (15). Wobei Langenfeld bereits sämtliche 14 Partien absolviert und daher das schlechteste Blatt im Abstiegspoker hat. Sind zwei oder mehr Mannschaften am Ende punktgleich, zählt zunächst die Mehrzahl an gewonnen Spielen und, falls die ebenfalls identisch ist, das Satzverhältnis.

Es bleibt in jedem Fall spannend. „Schade, dass wir es seit der Niederlage in Wachtberg nicht mehr in der eigenen Hand haben“, sagt Yaglioglu. Andererseits „bringt es nichts, sich damit aufzuhalten. Wir müssen auf jeden Fall beide Matches gewinnen, dabei so viele Zähler wie möglich sammeln und dann schauen, was die Konkurrenz macht. Je mehr Zuschauer uns dabei unterstützen, desto besser.“