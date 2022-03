Jedes Jahr derselbe Krimi – Lara-Marie Grössing kann Klassenerhalt

Seit 2014, da war sie 16, zählt Lara-Marie Grössing zum Aufgebot des Regionalligisten Union Lüdinghausen. Sie hat in der Zeit Trainer wie Mitspielerinnen kommen und gehen sehen. Wer blieb, war Grössing. Und noch eine Konstante gibt es bei Nullacht: das ständige Ringen um den Verbleib in Liga vier. „Jedes Jahr derselbe Krimi“, lacht die 24-Jährige.

Nun ist das mit Krimi-Wiederholungen, im Fernsehen zumal, so eine Sache. Man weiß ja nach dem ersten Mal, wie das Ding ausgeht. Wird dann irgendwann langweilig. Auf dem Volleyball-Parkett ist das anders. Nervenzerfetzende Spannung, Spielzeit für Spielzeit. Und immer die Sorge, dass es vielleicht diesmal nicht reichen könnte. Es war ja einige Male knapp genug. 2017 retteten sich die Nullachterinnen erst über die Relegation, zwei Jahre später dann der Klassenerhalt am grünen Tisch. 2021/22 steht es abermals Spitz auf Knopf. Und wieder hat Grössing die Hoffnung, dass, wie in jedem gescheiten Krimi, die Guten am Ende gewinnen.

Sinne geschärft

Ob sie sich nicht mal ein stressärmeres Saisonfinale wünsche? Eines ohne Nägelkauen? So wie das eine Mal 2018, als das Team, unter Michael Spratte, im gesicherten Mittelfeld landete. „Doch, klar. Ich muss diesen Druck ja nicht haben.“ Auf der anderen Seite seien die Sinne vielleicht gerade geschärft, wenn man diese Situation x-mal erlebt hat. Habe Erfahrungswerte, wisse, was in kniffligen Momenten zu tun ist. Nicht ohne Grund war es die erfahrene, in vielen engen Matches gestählte Außenangreiferin, die in den vergangenen Wochen vorneweg marschierte und maßgeblichen Anteil am jüngsten Aufwärtstrend hat.

Wobei Grössing selbst den Trainer, Suha Yaglioglu, an der Stelle hervorhebt: „Suha vermittelt viele neue Dinge, auch die wenigen Älteren im Team können von ihm eine Menge lernen.“ Vor allem verstehe der Coach es, aus jeder Niederlage die richtigen Schlüsse zu ziehen und die Mannschaft so einzustellen, dass sie es beim Wiedersehen besser mache.

Dass es für die Lüdinghauser einmal mehr darum geht, den Abstieg irgendwie zu vermeiden, war der Kapitänin schon vor der Saison klar: „Wir haben ja einen relativ kleinen und noch dazu im Schnitt sehr jungen Kader.“ Gleich mehrere Leistungsträgerinnen verließen Union in den Vorjahren. Grössing nicht.

Ob es sie nie gereizt habe, mal eine Klasse höher anzugreifen? „Es gab tatsächlich mal eine Offerte aus der dritten Liga, das war zu meiner Abi-Zeit. Aber ich hätte dafür relativ weit fahren müssen, außerdem fand ich das Umfeld nicht so passend. Union ist ein sehr familiär geführter Klub, immer hat jemand ein offenes Ohr für einen.“

Für immer Union?

Auch deshalb habe sie nie den großen Drang verspürt, sich sportlich zu verändern. Allein 2018/19 hat die 08-Kapitänin eine Weile studienbedingt in Stuttgart verbracht, nach einem Jahr war sie wieder in bewährter Mission zurück: Union retten.

Und sollte es doch irgendwann schiefgehen und Lüdinghausen in die Oberliga absteigen: Würde sie ihrem Herzensverein auch dann die Treue halten? „Mit ziemlicher Sicherheit“, sagt die Union-Anführerin. Zumal sie auch beruflich in der Region Fuß gefasst hat. Gerade hat Grössing ihre Ausbildung zur Justizfachangestellten abgeschlossen und eine Anstellung am OLG Hamm gefunden.