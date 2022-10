Johanna Goliszewski genießt den Moment

Noch am Samstag, erzählt Johanna Goliszewski und lacht, habe sie eine Textnachricht von Michael Fuchs erhalten. Darin fragt die Saarbrücker Badminton-Legende, halb im Spaß, ob sie nicht in Bischmisheim anheuern wolle. Bei ebenjenem Team, dem Union Lüdinghausen gerade eine empfindliche 2:5-Schlappe beigebracht hatte. Goliszewski hat natürlich dankend abgelehnt. Sie könne sich gerade – und das hatte nicht nur mit der bravourösen Vorstellung im Bundesliga-Clásico zu tun – keinen Ort vorstellen, an dem sie sich wohler fühlt als im Kreise des SC Union.

Wenn sie schon nach so langer Pause wieder in der Beletage aufschlage, so die 36-Jährige, dann müsse es vor allem atmosphärisch passen. Dabei war das ja alles gar nicht so geplant. Verpflichtet hatte sie Michael Schnaase im Sommer als Backup-Spielerin. Eine Strategie, die viele Erstligaklubs verfolgen. Da die Topleute auf internationalen Turnieren oder in anderen europäischen Ligen unterwegs sind und aufgrund der Terminhatz auch mal schöpferische Pausen nötig haben, brauchen die Klubs entsprechenden Ersatz.

Von null auf hundert

Im Gespräch mit dem 08-Teammanager habe sie noch gescherzt, „dass ich nur spiele, wenn sich alle anderen die Beine brechen“. Ganz so schlimm ist es gottlob nicht. Weil sich aber Lara Käpplein, ebenfalls neu im Team und deutlich regelmäßiger eingeplant als Goliszewski, bei der DM in Mülheim eine schwere Knieverletzung zuzog, war sie von jetzt auf gleich gefordert. Und zwar richtig. Doppel, Mixed, ja sogar ein Einzel hat die langjährige Nationalspielerin und heutige Bundestrainerin in den ersten Wochen bestritten. Ihre persönliche Bilanz in den bislang vier Heimspielen: Nicht einen einzigen Satz hat sie in den Paarwettbewerben abgegeben. Und selbst beim 0:3 gegen die Saarbrücker Nummer eins Priskila Siahaya (fügte Ex-Unionistin Yvonne Li mal deren einzige Saisonniederlage zu), schlug sich Goliszweski mehr als achtbar: „Dafür, dass ich zuletzt mit 23 ein Einzel bestritten habe, war das gar nicht so übel.“

Dass es sportlich so gut läuft bei ihrem Bundesliga-Comeback, hängt auch mit ihrer Leidenszeit zusammen. Vor drei Jahren erkrankte sie schwer, war zwölf Monate komplett außer Gefecht, beendete ihre Karriere und hielt sich in Liga zwei (zuletzt beim TuS Schwanheim) fit. Sich jetzt wieder, im leicht vorgerückten Alter, noch mal in einer der stärksten Ligen auf dem Kontinent beweisen zu dürfen, empfinde sie als Geschenk: „Ich freue mich auf jede einzelne Partie. Es macht irre Spaß, in dieser wunderbaren Halle mit so tollen Teamkollegen zu spielen.“

Enormer Teamspirit

Den enormen Zusammenhalt – interessanter Gedanke – führt Goliszewski (auch) auf die alte Mülheimer Connection zurück. Robin Tabeling, Rachel Sugden, Käpplein und sie: Aller vier standen seinerzeit gemeinsam in Diensten des Rekordmeisters. Das verbinde. Und mit Selena Piek habe sie sich über die Jahre auf internationalem Parkett „zigmal gebattlet, da waren immer schon Sympathie und Anerkennung vorhanden.“

Nur dank dieses erstaunlichen Teamspirits sei es möglich, eine auf dem Papier deutlich stärker besetzte Mannschaften wie Bischmisheim zu schlagen. Wo das alles am Ende hinführen soll? Das Final Four ist für den Routinier „noch ganz weit weg. Ich würde kein einziges Team im Rennen um die Playoffs abschreiben, nicht mal Schorndorf“. Lieber genießt Johanna Goliszweski: den Moment.