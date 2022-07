Juchna holt zwei Titel für Union Lüdinghausen

Bei der Tischtennis-Europameisterschaft der Senioren in Rimini waren vier Spieler von Union Lüdinghausen am Start. Mit gleich zwei EM-Titeln beendete Gintautas Juchna, Neuzugang der ersten 08-Mannschaft (Verbandsliga), die Wettbewerbe. Im Einzel der Herren 45 erreichte der Litauer souverän das Finale und gab auf dem Weg dorthin in vier K.o.-Spielen nur einen Satz ab. Das umkämpfte Endspiel gegen Wojciech Tebecio (Polen) entschied Juchna in vier Durchgängen für sich.

Im Doppel mit seinem Landsmann Donatas Lescinskas musste der Nullachter mehr kämpfen, am Ende gab’s auch dort einen Finalerfolg in vier Sätzen über eine eine deutsche Paarung. Im Viertelfinale traf Juchna auf seinen künftigen Teamkollegen Christian Westhoff. Der hatte mit Maurice Mann (Schalke) nach deutlichen Siegen in der Vorrunde im Achtelfinale knapp gegen ein polnisches Doppel gewonnen. Die späteren Sieger waren beim 0:3 dann aber zu stark für die beiden Deutschen. Im Einzel erreichte Westhoff mit drei Siegen in der Gruppe die Hauptrunde, unterlag dort jedoch einem starken Franzosen mit 1:3.

Ilves-Schalk mit Lospech

Evi Ilves-Schalk, Weltmeisterin 2018 im Doppel der Damen 60, verpasste ihre erste EM-Medaille auch aufgrund der etwas ungünstigen Auslosung. Die für Estland startende Unionistin erreichte mit der Ukrainerin Liudmyla Kudriei die Runde der letzten Acht. Dort trafen die beiden allerdings auf die späteren Siegerinnen Valentina Popova und Gabriella Ivasko (Slowakei/Ungarn), die in Italien auch das Einzel-Finale bestritten. Beim 0:3 blieben Ilves-Schalk und Kudriei chancenlos. Im Einzel verlor Ilves-Schalk beide Vorrundenpartien, in der Trostrunde war im Achtelfinale gegen eine Teilnehmerin aus Sachsen-Anhalt Schluss.

Ihr Mann Gerd Schalk gewann bei den Herren 70 das Gruppenspiel gegen einen Tschechen deutlich, ein weiteres verlor er erst im fünften Satz. Sowohl im Einzel als auch im Doppel mit Wilfried Hamm (Friesdorf) unterlag der Lüdinghauser dann zum Auftakt der Trostrunde seinen Gegnern jeweils im Entscheidungssatz.