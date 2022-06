Kapitän mit Knipserqualität – 17-Tore-Mann Blechinger so gut wie nie

Bester Torschütze des SV Fortuna Seppenrade in der am Pfingstmontag (6. Juni) mit der Heimpartie gegen GW Hausdülmen (15 Uhr) zu Ende gehenden Spielzeit ist Bastian Blechinger. Was angesichts der Position des 23-Jährigen bei den Schwarz-Gelben durchaus überrascht.

Es ist durchaus nicht so, dass Bastian Blechinger erst mit 23 das Toreschießen für sich entdeckt hat. In der Saison 2017/18 etwa waren es noch ein paar Buden mehr, die der Taktgeber des SV Fortuna Seppenrade erzielte. Nur agierte er seinerzeit erstens direkt hinter den Spitzen Finn Arns und Michel Lüling (das „magische Dreieck“ war damals an sagenhaften 100 Treffern beteiligt). Und zweitens war das halt noch eine Klasse tiefer. Die aktuell 17 Buden – „vielleicht kommt ja am Montag noch eine dazu“ – sind Blechingers A-Liga-Bestwert seit dem Aufstieg vor vier Jahren.

Was die Quote umso bemerkenswerter macht: Auf dem Papier bekleidet der Ballverteiler die Position auf der Sechs. Wobei sie das im Rosendorf nicht immer so ganz genau nehmen, wie Blechinger ausführt. Tammo Harder etwa, Seppenrades nomineller Zehner, „lässt sich oft genug fallen, so dass ich dann freie Bahn habe“. Überhaupt haben sich da in der Fortuna-Zentrale zwei Feinfüße gefunden. Harder, der Ex-Berufsfußballer (der in der laufenden Spielzeit auch schon 13 Mal genetzt hat), und er, der immerhin ein Jahr in der Jugend-Bundesliga für Preußen Münster aktiv war. „Macht schon Spaß, mit einem wie Tammo zu zocken“, lobt Blechinger den Nebenmann.

Erste vollständige Spielzeit

Und wieso bei ihm gerade jetzt so richtig der Knopf aufgegangen ist? „Ich denke, dass das zum einen eine Frage der Erfahrung ist. Zum anderen ist es, wenn man so will, meine erste vollständige Saison in der Kreisliga A.“ Im Jahr nach dem Aufstieg war Blechinger für längere Zeit in Australien unterwegs, dann kamen die beiden Corona-Jahre. Dazu das eine oder andere Wehwehchen: „Wenn du eine gescheite Vorbereitung absolvierst, schmerzfrei bist und regelmäßig trainierst, dann zahlt sich das logischerweise sonntags aus.“

Seppenrades Coach Thomas Oesteroth schätzt nicht nur die Knipserqualitäten seines Kapitäns: „Basti ist sehr stark im Gegenpressing, setzt sofort nach, wenn er mal die Kugel verliert, und ist enorm passsicher.“ Wobei: Für „das eine oder andere schlampige Zuspiel“ sei er immer noch gut, wie Blechinger einräumt. Ein Alleskönner, fähig zur Selbstkritik: Auch das noch . . .