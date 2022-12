Klippen, Schlamm und Schluchten

Der Jurassic Coast Path in Südengland, 2001 zum Weltkulturerbe erklärt, ist weltweit der einzige Ort, auf dem man in wenigen Stunden Trailrunning durch einige Millionen Jahre Erdzeit reisen kann, gespickt mit dem Atlantik als herrlicher Kulisse. Matthias Klei­nert, auf den Halbmarathon spezialisierter Läufer aus Lüdinghausen, musste also nicht lange überlegen, bevor er seine Teilnahme am „Coas­tal Trail Series“ – kurz CTS Dorset – buchte.

Wie alle Teilnehmer reservierte er ein Zimmer in der Stadt Swanage, von wo die Läufer am Tag des CTS um 9 Uhr morgens mit Bussen nach Kimmeridge gefahren wurden. „Auf einem kleinen Weg im Nirgendwo“ (Kleinert) wurden sie 30 Minuten später rausgelassen und stiegen zum Startpunkt. Denn der lag bergan auf einem Schotterweg, der direkt zu einer Steilklippe führte.

Vor dem Start gab es eine Sicherheitseinweisung für den Weg – nicht ohne Grund: „Einige Teilstücke kannte ich bereits und wusste, dass diese nicht ohne sind, da sie direkt am Abgrund entlangführen“, so Kleinert, der bei seinen Trainingseinheiten mit dem Lauftreff Lüdinghausen weit ungefährlichere Strecken gewohnt ist.

Punkt 10 Uhr fiel der Startschuss, der Tross setzte sich in Bewegung. Mit einer maximalen Steigung von rund 21 Prozent liefen die CTS-Teilnehmer hinauf zum Smedmoore Hill, der 70 Meter höher lag. Dort angekommen, ging es nun relativ eben weiter bis zum Swyre Head.

Viehgatter, Bauernhof und Leuchtturm

Dort bogen die Läufer auf eine kleine asphaltierte Straße ein, die sie zum Dorf Kingston führte. Von dort ging es wieder Richtung Steilklippe. Nach sechs Kilometern passierten sie ein Viehgatter, weiter ging es über die grasigen Weiden bis an den Rand des Atlantiks, dann in eine Schlucht – der Weg wurde zusehends schlechter. Der Tross erreichte eine Farm, lief weiter über den Hof – bei Kilometer sieben gab es den ersten Checkpoint und eine Versorgungsstelle.

Nun ging es wieder steil hinauf. Kleinert nahm die erste Schrittpause. Auf dem West Hill angekommen, bot sich dem Lüdinghauser dann jedoch ein fantastischer Ausblick.

Weiter ging es über den Emmetts Hill zum St. Aldhelm’s Head. Immer entlang der Steilküste über dem Atlantik folgten die Läufer nun dem schmalen Pfad bis Kilometer 11,5. Nach Aldhelm’s Head gab es nur noch sporadische kleinere Steigungen, aber der Weg war dennoch durchaus anspruchsvoll und tückisch.

Kurz vor Kilometer 18 und dem Anvil Point mit seinem Leuchtturm wurde es plötzlich schlammig. Kurz falsch aufgetreten und weggerutscht, landete Kleinert im feuchten Lehm. „Zusätzlich hatte ich das Vergnügen, mit der Hand in den Ginster zu fallen“, berichtet der Lüdinghausen. „Angenehm geht anders . . .“

Am Leuchtturm wartete der zweite Checkpoint. Einen Kilometer danach erreichten die CTS-Matadore mit dem Ort Durlston Head wieder die Zivilisation und liefen weiter Richtung Peveril Point und Swanage.

Es folgte ein kurzer und zackiger Anstieg in das Wohngebiet. Rund 40 Höhenmeter mussten erlaufen werden. „Und nun merkte ich: Die Kraft war weg“, so Matthias Kleinert. „Ich hatte echte Schwierigkeiten, die Steigungen zu packen – und dass auch im Wanderschritt.“ Kurz darauf knickte er mit dem Fuß um, konnte aber dennoch weiterlaufen. Auf der Strandpromenade von Swanage wartete schon der rote Zielbogen.

Nach 2:44:03 Stunden, 21,1 Kilometern und 534 erklommenen Höhenmetern durchlief Kleinert das Ziel auf der Shore Road. Unter 298 Startern erreichte er Gesamtplatz 228, in der Altersklasse M 45 reicht es für Platz 22 (27) und bei den Männern für Platz 160 (192).