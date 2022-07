Kniffliger Kurs – Christian Hüshorst startet in Marmande

Christian Hülshorst (AMSC Lüdinghausen) ist am heutigen Mittwoch (13. Juli) im Südwesten Frankreichs, in Marmande, am Start. Die Konkurrenz ist gewaltig – und die Strecke nicht ohne, wie der Grasbahn-Routinier weiß.

Wäre die Sache gänzlich aussichtslos, hätte Christian Hülshorst sich die weite Reise in den tiefen Südwesten Frankreichs natürlich gespart. Da aber zumindest „eine kleine Chance“ bestehe, sich für die Weltmeisterschaft 2023 zu qualifizieren, ist er dann doch gestern losgejuckelt, zur WM-Challenge in Marmande, gelegen auf halber Strecke zwischen Bordeaux und Toulouse. Dort werden am Mittwoch jene fünf Fahrer ermittelt, die an der prestigeträchtigen Grand-Prix-Serie im kommenden Jahr teilnehmen dürfen.

„Zu den Favoriten zähle ich aber eher nicht“, schränkt der Lüdinghauser ein, dazu müsse man ja nur mal auf die WM-Quali in Ostwestfalen zurückschauen. Erst im Stechen hatte Hülshorst seinerzeit das letzte der zwölf zu vergebenden Marmande-Tickets gelöst. Heißt: Er muss in Frankreich mindestens sieben Mann hinter sich lassen, die in Bielefeld besser waren als er. „Wird schwer“, prognostiziert der Stahlschuhdrifter in Diensten des AMSC Lüdinghausen.

Bahn verzeiht keine Fehler

„Hülse“ kennt den Kurs in Marmande, er sei „ein bisschen tricky“. Sind Mensch und Maschine in Schuss, sei die Grasbahn – ohnehin der bevorzugte Untergrund des Steverstädters – ganz gut zu bewältigen. Streike aber die Technik oder sei man selbst fahrerisch nicht ganz auf der Höhe, dann verzeihe einem dieses Rund das kaum.

Oder, wie es sein ewiger Rivale Stephan Katt dem Branchenportal speedweek.com vor ein paar Tagen erzählt hat: „In Marmande musst du Eier in der Hose haben.“ Mit dem „Catman“, Jörg Tebbe und Hülshorst vertritt ein Trio die deutschen Farben bei der WM-Challenge.