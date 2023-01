Krimis bei den Ü 32-Teams

Die Ü 32 von Westfalia Wethmar und die Ü 40 der DJK Datteln haben die Altherren-Turniere in Lüdinghausen gewonnen. Es war das erste Mal seit 2020, dass die beiden Wettbewerbe wieder ausgetragen wurden.

Die Ü 32 von Westfalia Wethmar und die Ü 40 der DJK Sportfreunde Datteln haben die Altherren-Turniere am ersten Januarwochenende in der Lüdinghauser Sekundarschulhalle gewonnen. Es war das erste Mal seit 2020, dass die beiden Wettbewerbe („Getränke-Krey-Cup“) wieder ausgetragen wurden.

Dabei war die Entscheidung beim Ü 32-Turnier sehr eng. Mit 4:3 setzte sich Wethmar im Finale gegen Westfalia Vinnum durch. Ausrichter Union Lüdinghausen verlor die Partie um den dritten Platz ebenso knapp mit 3:4 gegen die SG Selm.

In der Gruppenphase hatte sich Union nur mit einem 1:2 gleich im ersten Spiel gegen den späteren Turniersieger geschlagen geben müssen. Es folgten Siege gegen SC Capelle (3:1), VfL Senden (1:0) und den PSV Bork (4:1). Der VfL Senden war mit Siegen gegen Capelle (3:0) und Bork (2:0) gestartet, verlor nach der Niederlage gegen Lüdinghausen aber auch noch gegen Wethmar (1:3) und verpasste damit die Endrunde.

Ebenso wie der HSV Hüwel, der in der anderen Gruppe zunächst zwei Mal remis spielte – gegen Haltern/Lippramsdorf (3:3) und Vinnum (2:2). Dann aber verlor der HSV gegen SW Meckinghoven (0:2), der Sieg gegen Selm (2:1) reichte dann nicht mehr.

Union früh mit dem Rücken zur Wand

Beim Ü 40-Cup standen die Lüdinghauser nach zwei Niederlagen gegen den späteren Turniersieger Datteln (0:3) und TuS Henrichenburg (2:4) früh mit dem Rücken zur Wand. Dann aber landeten die Schwarz-Roten vier Siege in Folge und kletterten so in der Tabelle – gespielt wurde im Modus Jeder gegen Jeden – noch auf Platz zwei. Sie gewannen gegen Concordia Albachten (4:3), den SV Gescher (1:0), BW Alstedde (3:0) und Fortuna Emsdetten (3:1).

Einzig ungeschlagen von den sieben Teams blieb Datteln mit sechs Siegen und einem Remis.

„Sehr zufrieden“ war Mitorganisator Christian Wünning mit dem Verlauf der beiden Altherren-Turniere. „Es ist alles sportlich sehr fair verlaufen, und es gab keine schwerwiegenden Verletzungen.“ Alle Mannschaften hätten signalisiert, im nächsten Jahr wieder dabeisein zu wollen. Womit den nächsten Altherrenturnieren im Januar 2024 nichts im Wege stehen dürfte . . .