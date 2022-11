Leon Kaschura und Linus Emmerich eine Klasse für sich

Foto:

Was für ein Wochenende aus Sicht des SC Union Lüdinghausen: erst die Gala von Leon Kaschura und Linus Emmerich, die der nationalen U 15-Konkurrenz keinen Stich gewährten, dazu die beiden Medaillen in Bronze. Und schließlich die Wahl von Rachmat Hidajat, der Generationen (nicht nur) von 08-Spielern geformt hat, zum Jugendtrainer des Jahres. Da fügt sich eins ins andere. Vergessen werden darf an der Stelle Christoph Schnaase nicht, der 2018 das Förderkonzept entwickelt hatte, dessen Früchte der Union-Nachwuchs inzwischen in reicher Form erntet. Eigengewächsen wie einst Karin Schnaase oder Josche Zurwonne den Weg in die Beletage zu ebnen, war damals der Antrieb – und gilt heute mehr denn je. Potenteren Vertretern wie Wipperfeld wird Lüdinghausen dauerhaft nur dann die Stirn bieten können, wenn es den Weg konsequent weiterverfolgt – und Top-Talente langfristig an den Heimatverein bindet. Sternstunden wie jenen in Mülheim werden dann fast zwangsläufig weitere folgen. (flo)