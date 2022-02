„Leoparden“ kehren zurück

Als „Leoparden“ wurden die Fußballer aus Zaire (heute Kongo) bei der WM 1974 bekannt. Nun kehrten drei von ihnen nach Deutschland zurück, besuchten Ascheberg, wo sie damals wohnten, das Fußballmuseum in Dortmund und ihre alte Spielstätte in Gelsenkirchen.

„Damit die Welt sieht, dass die Fußballer aus Zaire noch da sind, haben wir die Spieler wieder mal nach Deutschland eingeladen und sie die Wertschätzung erhalten lassen, die ihnen zusteht“, nannte Donaly Malungu, einer der Organisatoren des Treffens, den Anstoß für ein Wiedersehen mit dem ersten Team aus Schwarzafrika, das bei einer Fußball-WM 1974 in Deutschland teilnahm.

Mit Mafu Kibonge, Maku Mayanga und Tshimen Buhanga waren drei der fünf in Europa lebenden Fußballer der Einladung gefolgt und aus Belgien und Frankreich angereist. Selbst in der Demokratischen Republik Kongo, wie Zaire wieder heißt, leben nur noch fünf der Kicker, mittlerweile alle über 70 Jahre alt, die damals für vier Wochen im Ascheberger „Jagdschlösschen“ wohnten und sich auf der seinerzeit neuen Sportanlage an der Dülmener Straße in Seppenrade auf die Spiele gegen Schottland, Jugoslawien und Brasilien vorbereiteten.

Seitens der Schalker wurden die Gäste aus Schwarzafrika von Ex-Nationalspieler Klaus Fischer (r.), Sportvorstand Peter Knebel (3.v.r.) und Foto: privat

Zusammen mit Familien, Freunden und Bekannten, auch aus dem Kongo, trafen sich die afrikanischen Fußballer zu einem verlängerten Wochenende in Essen. Am Samstagvormittag stand zunächst ein Besuch im Parkstadion in Gelsenkirchen auf dem Programm, wo das Team im Juni 1974 eine bittere 0:9-Niederlage gegen Jugoslawien hinnehmen musste. Ex-Nationalspieler Klaus Fischer, S 04-Sportvorstand Peter Knäbel und Gelsenkirchens Oberbürgermeisterin Karin Welge waren zur Begrüßung erschienen.

Zum Auftakt der WM hatte Zaire eine gute Leistung beim 0:2 gegen Schottland im Dortmunder Stadion gezeigt. Die WM war nach dem 0:3 gegen Brasilien für die „Leoparden“, wie das Team genannt wurde, gelaufen. Die Sportstätte in Seppenrade konnte natürlich nicht mehr besucht werden, da dort ein neues Wohngebiet entstanden ist.

Vergessener Wimpel mit Hubschrauber nachgeholt

Ein lautes „Hallo“ gab es anschließend in Ascheberg, wo das „Jagdschlösschen“ besucht wurde (wir berichteten). Hier stieß auch Walburga Krebber hinzu, deren Mann Manfred, damals Schieds- und Linienrichter in der 1. und 2. Bundesliga, offizieller Betreuer des Zaireteams war. Viele Fotos, die sie mitgebracht hatte, und so manche Anekdote ließen die Gäste in Erinnerungen schwelgen. So zum Beispiel, als das Team vor dem Spiel gegen Jugoslawien feststellte, dass der Wimpel im Hotel vergessen worden war. Manfred Krebber rief sofort bei der Polizei in Ascheberg an, die einen Hubschrauber anforderte, mit dem der Wimpel passend zum Anpfiff nach Gelsenkirchen gebracht wurde und dem Gegner überreicht werden konnte. Oder an die besagte 0:9-Niederlage an dem Tag, an dem Walburg Krebber ihren 23. Geburtstag abends mit dem Team feierte.

Das Deutsche Fußballmuseum in Dortmund war die dritte Station. Hier wurde die Delegation von Bürgermeisterin Barbara Brunsing und Malte von Pidoll, Kurator des Museums, begrüßt. „Es ist schön, dass die kongolesische Gemeinschaft eine Zeitreise in die Vergangenheit unternimmt“, sagte von Pidoll.

Donaly Malungu dankte im Namen der Gäste für den freundlichen Empfang in Dortmund. „1974 war für die Leoparden ein denkwürdiges Jahr. Obwohl wir alle drei Spiele verloren haben, stand das deutsche Publikum immer hinter unserer Mannschaft. Als wir heute Walburga Krebber getroffen haben, habe ich eine Gänsehaut bekommen. Wir konnten uns an viele Sachen erinnern, als wir die Fotos von damals gesehen haben. Vielleicht treffen wir uns zum 50-Jährigen in zwei Jahren wieder“, sagte Malungu.

Ein Kamerateam aus dem Kongo begleitete die rund 30-köpfige Gruppe, um einen Film für das heimische Fernsehen zu erstellen.