Li, Weißkirchen und Co. wollen überraschen

Am Sonntag beginnen in Bangkok die „Thomas & Uber Cup Finals 2022“. Die Deutschen, darunter ein Trio des Bundesligisten SC Union Lüdinghausen, haben wenig zu verlieren.

Nach der EM ist vor der WM. Doch trotz des historisch erfolgreichen Abschneidens der Deutschen bei der Individual-Europameisterschaft vergangene Woche in Madrid sind sie bei der Mannschafts-Weltmeisterschaft in Bangkok/Thailand (8. bis 15. Mai) einmal mehr in der Außenseiterrolle.

Die DBV-Damen um die Lüdinghauserinnen Linda Efler und Yvonne Li treffen im Ringen um den „Uber Cup“ auf den top-gesetzten Vorjahresfinalisten Japan (Sonntag, 14 Uhr unserer Zeit), die ebenfalls starken Indonesierinnen (Dienstag, 4 Uhr) und Frankreich (Mittwoch, 4 Uhr). Kurios: 2021, in Aarhus, gab es exakt dieselbe Konstellation, Deutschland verlor alle drei Partien.

Den deutschen Männern gelang in Dänemark, angeführt von Unionist Max Weißkirchen, ein knapper Sieg über Frankreich und ein achtbares 2:3 gegen die Gastgeber. Beim „Thomas Cup 2022“ messen sich Weißkirchen und Co. mit den Top-Nationen Indien (Sonntag, 4 Uhr) und Taiwan (Montag, 9 Uhr) sowie mit den noch am ehesten schlagbaren Kanadiern (Mittwoch, 9 Uhr).

Nur die beiden Bestplatzierten jeder Gruppe – bei den Frauen wie bei den Männern – kommen weiter. Martin Kranitz weiß um die besondere Herausforderung. Er hoffe aber „dass wir dem einen oder anderen Favoriten in Bangkok ein Bein stellen können“, so der DBV-Sportdirektor gegenüber badminton.de.

Die deutschen Herren standen in der gut 70-jährigen Geschichte des Wettbewerbs noch nie auf dem Podium. Die Damen holten 2006 und 2008 (mit der Lüdinghauserin Karin Schnaase) WM-Bronze.